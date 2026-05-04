Panspermia: la teoría científica que reescribe el Génesis y da otra mirada al origen de la vida

Hace 2 500 años, Anaxágoras habló de las semillas de la vida lloviendo del cielo para germinar en la tierra. Estas palabras del filósofo griego se consideran la primera referencia histórica de un concepto cuya versión actual comenzó a moldearse en el siglo XIX: la panspermia, o propagación de la vida por el universo mediante gérmenes que se dispersan a través del espacio.

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La idea ha sido tan atractiva para la ciencia ficción como dudosa para la ciencia real, pero no faltan estudios que indagan en ello. Un nuevo trabajo pasa una prueba para una de las preguntas más intrigantes: ¿pudo la vida llegar a la Tierra importada desde Marte?

La idea de la vida procedente del espacio es tan obvia que no solo se manejó en la antigua Grecia, sino también en Egipto e India. Pero después de la antigüedad clásica, la panspermia cayó en un hiato durante siglos, cuando la noción de otros mundos habitados se convirtió en algo peligroso según los cánones del pensamiento medieval cristiano. La idea se reavivó durante la Ilustración con el hallazgo de los microbios y con el debate sobre la vida extraterrestre, defendida por pensadores y por astrónomos, entre ellos Christiaan Huygens.

En el siglo XVIII el francés Benoît de Maillet propuso que la vida viajaba por el espacio en forma de semillas, y en el XIX los meteoritos se identificaron claramente como de procedencia extraterrestre. A ello se sumó la refutación de la generación espontánea por Louis Pasteur y otros: si la vida no surgía de la nada y la evolución descrita por Charles Darwin no resolvía su origen, ¿por qué no pudo llegar desde algún lugar externo a la Tierra?