De la mano de Paola Jara, la música popular colombiana avanza en su internacionalización

El mayor temor de la industria musical mexicana se está cumpliendo. Los espacios que eran exclusivos para sus artistas, para su música, han empezado a ser ocupados por los artistas colombianos, cada vez con mayor contundencia y solidez. La música regional colombiana no sólo llegó para quedarse, también para exportarse al mundo.

En la pasada edición de los Premios Grammy, en su versión anglo, ya Jessi Uribe había logrado una nominación en las categorías dedicadas a la música regional mexicana, lo cual fue histórico, y ahora, Paola Jara hace lo propio con una nominación para la edición 68 de estos galardones.

El término Música Regional Colombiana es nuevo, pero es una forma más global de llamar lo que por décadas la gente del país ha conocido como música popular.

Es un asunto de exportación que no ha sido nada sencillo. El mercado natural para su expansión tendría que ser México, y de ahí dar el salto al mercado latino en Estados Unidos, pero no ha sido fácil para los actores de la industria colombiana abrirse espacio en un mercado dominado por los mexicanos en su totalidad. Incluso Colombia es uno de los principales consumidores de música mexicana desde los años setenta.