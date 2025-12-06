“Vas a recordar esta fecha de por vida”: padre asesinó a su hija de 7 años en Soledad, Atlántico

Un acto de violencia vicaria estremece este sábado al municipio de Soledad, en el departamento del Atlántico, tras conocerse que un hombre de 32 años asesinó a su hija, una menor de 7, en una vivienda del barrio Primero de Mayo. Los hechos ocurrieron a las 5:10 de la mañana de este 6 de diciembre, cuando Albeiro Rafael Fontalvo Hernández, atacó a su hija Albeiranis Paola Fontalvo Rosado, con un arma blanca, justo en el momento en el que la mamá de la menor llegaba a recogerla. Lea aquí: Aumentan en Medellín casos de violencia en los que se valen de los hijos para agredir a las madres De acuerdo con el reporte del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía, el agresor tenía bajo su cuidado a la menor y se negó a entregarla a su madre, quien contaba con la regulación de visitas mediante un proceso administrativo.

La mamá, Lisbeth Paola Rosado, llegó a recoger a su hija para pasar tres días con ella, pero el padre le manifestó que la menor “no iba a ser ni para él ni para ella”, tras lo cual tomó un cuchillo y atacó a la niña, provocándole una herida en el cuello. La menor alcanzó a ser trasladada al Hospital Camino Simón Bolívar, pero llegó sin signos vitales, murió por la profunda herida que su padre le propinó. Siga leyendo: A la cárcel Gabriel Enrique González, confeso asesino de su hijo de cinco años en Melgar El agresor también intentó quitarse la vida cortándose el cuello, pero fue auxiliado por uniformados y llevado al mismo centro médico donde murió su hija. El hombre permanece estable y bajo custodia policial. El diario El Heraldo de Barranquilla compartió además una carta que el agresor escribió antes de atacar a su hija y en el que confirma que su intención desde el comienzo era acabar con la vida de los dos.