“Vas a recordar esta fecha de por vida”: padre asesinó a su hija de 7 años en Soledad, Atlántico

Un acto de violencia vicaria estremece este sábado al municipio de Soledad, en el departamento del Atlántico, tras conocerse que un hombre de 32 años asesinó a su hija, una menor de 7, en una vivienda del barrio Primero de Mayo.
Los hechos ocurrieron a las 5:10 de la mañana de este 6 de diciembre, cuando Albeiro Rafael Fontalvo Hernández, atacó a su hija Albeiranis Paola Fontalvo Rosado, con un arma blanca, justo en el momento en el que la mamá de la menor llegaba a recogerla.
Lea aquí: Aumentan en Medellín casos de violencia en los que se valen de los hijos para agredir a las madres
De acuerdo con el reporte del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía, el agresor tenía bajo su cuidado a la menor y se negó a entregarla a su madre, quien contaba con la regulación de visitas mediante un proceso administrativo.