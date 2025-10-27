x

“Perder un hijo por alguien bajo los efectos del alcohol es demasiado duro”: papá de contratista del metro atropellado pide justicia

La historia de Julián Andrés, el contratista del Metro que perdió la vida por culpa de un conductor ebrio, expone el dolor de una familia y la urgencia de, que el hecho no quede impune. Esto es lo que se sabe del caso.

    Julián Valderrama era padre de un niño y llevaba un mes trabajando como contratista. Así quedó el carro que lo mató. FOTO: CORTESÍA
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Julián Andrés Valderrama Monzón apenas cumplía un mes en el trabajo que se encontraba desempeñando cuando un irresponsable al volante le arrebató la vida.

El joven de 28 años estaba prácticamente estrenando ese trabajo como contratista, con el cual esperaba mejorar la calidad de vida de su familia. Valderrama, oriundo de Necoclí, era padre de un niño de ocho años y desde hacía 10 años estaba radicado en Medellín. Fue uno de los obreros de la empresa Telval, contratista del Metro de Medellín, que trabajaron de manera incansable para poder restablecer el servicio del sistema masivo tras la socavación que causó la emergencia entre las estaciones Aguacatala y El Poblado. Precisamente en esas labores se encontraba cuando en la madrugada del domingo 26 de octubre fue atropellado junto a otros tres trabajadores.

Lea: Estas serían las sanciones al conductor borracho que provocó la muerte de un contratista del metro en El Poblado, Medellín

Fue una cadena de infortunios. Un motociclista se estrelló contra algunos elementos que habían dispuesto los trabajadores a un costado de la Regional, debidamente señalizados con conos y cintas. El motociclista se dio a la fuga y cuando los trabajadores, incluyendo Julián Andrés, se asomaron para revisar los daños que había causado fueron arrollados por Diego Armando Castañeda Carvajal, de 26 años, quien dio positivo en la prueba de alcoholemia.

Según Julián Valderrama padre, su hijo era un trabajador incansable y actualmente estaba feliz por haber encontrado empleo estable en la misma empresa en la que laboraba su mamá. “Él era muy echado para adelante y dispuesto para lo que le tocara y muy alegre, muy buen hijo, es un hijo ejemplar que tuve, es mi hijo mayor y me he sentido toda la vida y me sentiré orgulloso del hijo que crié y eduqué”, relató su padre a Telemedellín.

Toda la familia tuvo que desplazarse desde Necoclí, tierra natal de la víctima, para despedir al joven muerto en el absurdo accidente del fin de semana, que evidenció nuevamente la irresponsabilidad que abunda en las vías de Medellín. Esperan poder trasladar el cadáver de su ser querido hasta Urabá para darle su último adiós rodeado de su familia y amigos. Pero también esperan que su muerte no quede impune.

“Esperamos que se haga justicia, de todas maneras, perder un hijo es demasiado duro y por otro por estar bajo los efectos del alcohol es una irresponsabilidad muy grande y mire todo el sufrimiento que nos ha hecho”, pidió el padre. Dos de los lesionados ya fueron dados de alta, pero otro más continúa en cuidados intensivos en Las Vegas por la gravedad de las heridas.

También le puede interesar: Nunca se vuele: 49 accidentes con conductores fugados dejan 12 muertos este año en Medellín

Preguntas sobre la nota:

¿Qué sanción podría tener el conductor ebrio que causó la muerte?
Podría enfrentar cargos por homicidio culposo agravado y suspensión de la licencia de conducción.
¿Qué medidas existen en Medellín contra conductores ebrios?
Las autoridades adelantan controles de alcoholemia y campañas de prevención, pero los casos siguen en aumento. En 2024 se reportaron 49 accidentes con conductores fugados.
¿Qué pidió el padre del joven atropellado en Medellín?
Exigió que el caso no quede impune y que se endurezcan las sanciones para quienes conducen ebrios, para que ninguna otra familia viva una tragedia similar.
