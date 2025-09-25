Errol Musk, el papá de Elon Musk, fue acusado de abusos sexuales desde 1993 según The New York Times

La distancia entre Elon Musk y su padre, Errol Musk, no solo responde a viejas tensiones familiares. De acuerdo con una extensa investigación del New York Times (NYT), el quiebre se explica en buena parte por las acusaciones de abuso sexual contra Errol, que habrían comenzado en 1993, cuando una de sus hijastras, de apenas 4 años, dijo a sus tías que él la había tocado en la casa familiar de Pretoria, Sudáfrica.
Con los años, las denuncias se acumularon. La misma hijastra lo señaló más tarde de espiar su ropa interior, mientras otros familiares lo acusaron de abusar de dos de sus hijas y de un hijastro. En 2023, un hijo de 5 años también relató a una trabajadora social que su padre lo había manoseado.
Tres investigaciones policiales llegaron a abrirse en Sudáfrica y California, aunque ninguna concluyó en una condena. Según el informe del NYT, parte de los procesos quedaron inconclusos y otros fueron archivados.