Errol Musk, el papá de Elon Musk, fue acusado de abusos sexuales desde 1993 según The New York Times

La distancia entre Elon Musk y su padre, Errol Musk, no solo responde a viejas tensiones familiares. De acuerdo con una extensa investigación del New York Times (NYT), el quiebre se explica en buena parte por las acusaciones de abuso sexual contra Errol, que habrían comenzado en 1993, cuando una de sus hijastras, de apenas 4 años, dijo a sus tías que él la había tocado en la casa familiar de Pretoria, Sudáfrica. Con los años, las denuncias se acumularon. La misma hijastra lo señaló más tarde de espiar su ropa interior, mientras otros familiares lo acusaron de abusar de dos de sus hijas y de un hijastro. En 2023, un hijo de 5 años también relató a una trabajadora social que su padre lo había manoseado. Conozca: Profesor que abusó de niña que estaba bajo protección del ICBF en Antioquia pagará 17 años de cárcel Tres investigaciones policiales llegaron a abrirse en Sudáfrica y California, aunque ninguna concluyó en una condena. Según el informe del NYT, parte de los procesos quedaron inconclusos y otros fueron archivados.

Errol Musk, de 79 años, sostiene que es “muy cercano” a su hijo, aunque Elon lo ha desmentido en su biografía autorizada. FOTO: AFP

”Todo es falso”: Errol Musk

Consultado por el Times, Errol Musk negó categóricamente todas las acusaciones, calificándolas de “falsas” y de un “sin sentido en extremo”. Sostuvo que los testimonios eran inventos promovidos por familiares resentidos con el fin de obtener dinero de Elon. Incluso, en un correo al diario, aseguró recordar solo una acusación, aunque en la misma comunicación dio explicaciones sobre al menos otras dos. Lea también: Cayó otro pederasta: justicia estadounidense declara culpable a otro turista por tráfico sexual infantil en Medellín Musk padre, de 79 años, afirmó además que mantiene una buena relación con su hijo mayor y que ambos son “muy cercanos”, pese a que en el libro biográfico autorizado de Walter Isaacson (2023), Elon aseguró que no tiene contacto con él.

Elon Musk ha descrito a su padre como violento y manipulador: “Ha hecho casi todo lo malo que se pueda imaginar”, dijo en 2017. FOTO: AFP

Elon, entre la espada y la pared

El impacto de estas denuncias se ha reflejado en la vida de Elon Musk. Según la investigación, algunos familiares le enviaron cartas y correos electrónicos implorando ayuda, describiendo el sufrimiento de los niños. El empresario intervino en ocasiones: financió la educación de sus medio hermanas, cubrió gastos de vivienda para su madrastra y ofreció apoyo para que su hijastra ingresara a rehabilitación. Sin embargo, la relación con su padre terminó rota. En entrevistas anteriores, el propio Elon ha descrito a Errol como una figura marcada por la violencia y la manipulación. “Ha hecho casi todo lo malo que se pueda imaginar”, dijo en 2017 a la revista Rolling Stone.

Un pasado que vuelve