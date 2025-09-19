x

Por un video en redes: hombre reconoció a su hijo vandalizando buses en Cali y lo entregó a las autoridades

El menor de edad deberá responder por cargos preliminares relacionados con vandalismo y agresión.

  El joven se molestó porque no logró adelantar al bus del MÍO. Foto: captura de video
    El joven se molestó porque no logró adelantar al bus del MÍO. Foto: captura de video
El Colombiano
El Colombiano
hace 59 minutos
bookmark

Un menor de edad terminó con restricción de la libertad luego de que su padre lo entregara a las autoridades de Cali por ser el responsable de vandalizar un bus del sistema de transporte MÍO de Cali, Valle del Cauca.

El joven protagonizó una escena que parecía un episodio más de intolerancia en las calles de Cali. En videos se le ve manejando una motocicleta enfurecido porque no lograba adelantar un bus del sistema. Su reacción fue comenzar a seguirlo con insultos, hasta que en una parada aprovechó para arrojar piedras provocando grave daños al parabrisas. Sin casco y con pasajeros como testigos, huyó a toda prisa en su moto.

El hecho fue grabado por las personas que iban dentro del bus y de inmediato se hizo viral en redes sociales. Las imágenes despertaron indignación y llamados para que las autoridades identificaran al responsable, cuya placa también quedó en las grabaciones.

Desde MÍO expresaron su rechazo al ataque. “Nuevamente uno de nuestros buses fue vandalizado. Un bus que iba con caleños y caleñas que lo único que quieren es llegar seguros a su destino”, dijo el vicepresidente del sistema de transporte, Felipe Montoya.

Le puede interesar: Fuga en medio de operativo en Bello, Antioquia, acabó con la incautación de media tonelada de marihuana

Lo que nadie esperaba era el giro que tendría la historia. El mismo día de los hechos, un hombre logró reconocer al agresor mientras veía video en redes sociales. Se trataba de su propio hijo menor de edad. Sin dudarlo, el hombre lo llevó hasta una estación de la Policía Metropolitana de Cali para que respondiera por los daños.

Allí, la Policía de Infancia y Adolescencia asumió el caso y le notificó cargos preliminares relacionados con vandalismo y agresión. El proceso continuará bajo las garantías establecidas para menores de edad.

El gesto del padre fue destacado por el secretario de Seguridad y Justicia, Jairo García. “Queremos agradecer a este padre que, de manera consciente, llevó a su hijo para responder por lo ocurrido”.

