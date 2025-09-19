Por un video en redes: hombre reconoció a su hijo vandalizando buses en Cali y lo entregó a las autoridades

Un menor de edad terminó con restricción de la libertad luego de que su padre lo entregara a las autoridades de Cali por ser el responsable de vandalizar un bus del sistema de transporte MÍO de Cali, Valle del Cauca.
El joven protagonizó una escena que parecía un episodio más de intolerancia en las calles de Cali. En videos se le ve manejando una motocicleta enfurecido porque no lograba adelantar un bus del sistema. Su reacción fue comenzar a seguirlo con insultos, hasta que en una parada aprovechó para arrojar piedras provocando grave daños al parabrisas. Sin casco y con pasajeros como testigos, huyó a toda prisa en su moto.