Científicos descubren que la papa evolucionó del tomate hace 9 millones de años

Hace nueve millones de años, en las alturas de los Andes, un cruce inesperado entre el linaje del tomate y una planta silvestre llamada Etuberosum dio origen a uno de los alimentos más consumidos en el planeta: la papa. Y un nuevo estudio publicado en Cell reconstruye con precisión este episodio evolutivo y demuestra que, sin la intervención genética del tomate, esos vegetales que hoy alimentan a millones de personas nunca habrían existido.
Lea también: Tomate, café y refrescos: estos son los alimentos que más subieron de precio en julio
Según explicó el investigador Sanwen Huang, del Instituto de Genómica Agrícola en Shenzhen, “el tomate es la madre y el Etuberosum es el padre”, así que el hallazgo, respaldado por el análisis de más de 450 genomas de papas cultivadas y 56 especies silvestres, confirma que la papa moderna es el resultado de una hibridación única que permitió la aparición de un nuevo órgano vegetal: el tubérculo.