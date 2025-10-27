Papa León XIV se solidarizó con México tras devastadoras inundaciones que dejaron 80 personas muertas

El papa León XIV se solidarizó con las víctimas de las recientes inundaciones y deslaves en México, que provocaron la muerte de al menos 80 personas y destruyeron y aislaron a decenas de comunidades.
El desastre, originado hace dos semanas tras varios días de precipitaciones excepcionalmente intensas, deja además a 18 personas desaparecidas, más de un centenar de municipios con serios daños materiales y 76 localidades incomunicadas en el centro y este del país por bloqueo o destrucción de carreteras, según reportes oficiales.
“Estoy cerca con afecto de las poblaciones del este de México, afectadas en los últimos días por las inundaciones”, dijo el jefe de la Iglesia Católica desde el Vaticano.