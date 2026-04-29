En video | Papa León XIV pide paz en Colombia tras ataques armados

Durante la Audiencia General en la Plaza de San Pedro, de este miércoles, el papa expresó su preocupación por la violencia en el suroccidente de Colombia, región que en los últimos días ha vuelto a ser golpeada por ataques armados en medio de un ambiente electoral cada vez más tenso, a poco más de un mes de las votaciones del 31 de mayo. “Con dolor y preocupación he tenido noticia de la trágica situación de violencia que aflige la región suroeste de Colombia, que ha causado graves pérdidas de vidas humanas. Expreso mi cercanía en la oración a las víctimas y a sus familiares y exhorto a todos a rechazar cualquier forma de violencia y optar decididamente por el camino de la paz”, señaló el Papa, en español.

Entérese: “Es el amor el que debe triunfar, no la guerra”: el nuevo mensaje del papa León XIV en África El mensaje corresponde a un fin de semana afectado por una de las escenas más críticas del año. El ataque más letal ocurrió el sábado 25 de abril, cuando una bomba explotó en la vía Panamericana, en el Cauca, al paso de un bus intermunicipal, con al menos 20 muertos y más de 45 heridos. En esa misma franja de tiempo, las autoridades han registrado una seguidilla de ataques contra civiles e instalaciones militares en Cauca y Valle del Cauca, zonas donde la violencia no ha dejado de escalar y donde las comunidades conviven con alertas constantes.

A el pronunciamiento del Pontífice, se sumó en Colombia la iglesia católica, Mons. Wiston Mosquera Moreno, obispo de Quibdó, fue uno de los primeros en reaccionar tras los atentados. “Colombia ya no aguanta más derramamiento de sangre de inocentes”, afirmó, al tiempo que rechazó lo que calificó como formas “macabras de violencia” que siguen golpeando a comunidades enteras.

Entre enero y abril de este año se han registrado 48 masacres en el país, con al menos 229 víctimas mortales, el arranque más violento desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016, esta violencia no se concentra en un solo punto. Departamentos como La Guajira, Nariño y Putumayo también han reportado episodios recientes, mientras el suroccidente sigue siendo uno de los epicentros del conflicto.