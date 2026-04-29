En video | Papa León XIV pide paz en Colombia tras ataques armados

Durante la Audiencia General en la Plaza de San Pedro, de este miércoles, el papa expresó su preocupación por la violencia en el suroccidente de Colombia, región que en los últimos días ha vuelto a ser golpeada por ataques armados en medio de un ambiente electoral cada vez más tenso, a poco más de un mes de las votaciones del 31 de mayo.
“Con dolor y preocupación he tenido noticia de la trágica situación de violencia que aflige la región suroeste de Colombia, que ha causado graves pérdidas de vidas humanas.
Expreso mi cercanía en la oración a las víctimas y a sus familiares y exhorto a todos a rechazar cualquier forma de violencia y optar decididamente por el camino de la paz”, señaló el Papa, en español.