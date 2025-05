Video | “Me considero un tenista aficionado”: León XIV fue ovacionado en pleno Abierto de Roma de tenis

Once años después, fue elegido sucesor de Francisco, con quien tuvo alguna cercanía. El anuncio de la buena nueva se hizo a las 11:00 a.m., hora de Colombia, con la fumata Blanca de la Sixtina. Poco más de una hora después, el cardenal protodiácono Dominique Mamberti le anunció al mundo el nombre del nuevo obispo de Roma: Robert Prevost.

En Roma hubo mucha alegría. No solo en la Plaza de San Pedro, llena a reventar. También en el foro itálico, donde se juega el Abierto de tenis de la ciudad. Una vez Prevost – ya León XIV – , salió al balcón del Palacio Apostólico, los organizadores del torneo anunciaron su elección y pusieron una foto suya en la pantalla de la cancha central, mientras se enfrentaban Fabio Fognini y Jacob Fernley.

El agustiniano, de 69 años, eligió el nombre pontifico de León XIV, que no se usaba desde 1903, cuando falleció Vicenzo Raffaele Luigi Pecci, León XIII. La noticia se regó por el mundo. Todos los medios de comunicación informaron sobre la elección del nuevo pontífice romano.

“Me considero un tenista aficionado. Desde que salí de Perú, he tenido pocas oportunidades para practicar, así que estoy deseando volver a la cancha. Este nuevo trabajo no me ha dejado mucho tiempo libre hasta ahora”, dijo en 2023 en una entrevista con Agustinian Order, medio de comunicación de la orden a la que pertenece (Agustinianos), y de la que fue director entre 2001 y 2012.