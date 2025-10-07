El papa León XIV visitará Turquía y Líbano en su primer viaje internacional

El papa León XIV realizará su primer viaje al extranjero desde su elección en mayo pasado. La Santa Sede anunció este martes que el pontífice visitará Turquía y Líbano entre fines de noviembre y comienzos de diciembre, en una gira de seis días que tendrá un profundo significado religioso y diplomático.

Según informó el Vaticano, la visita a Turquía se llevará a cabo del 27 al 30 de noviembre e incluirá una peregrinación a la ciudad de Iznik —la antigua Nicea— con motivo de los 1.700 años del Primer Concilio de Nicea. Posteriormente, León XIV viajará a Líbano del 30 de noviembre al 2 de diciembre. El portavoz vaticano Matteo Bruni señaló que el programa completo se divulgará “a su debido tiempo”.

En septiembre, fuentes cercanas a la Santa Sede habían adelantado que se preparaba este viaje en dos etapas tras la invitación de las autoridades de ambos países. El propio papa ya había confirmado en julio su intención de participar en la conmemoración del Concilio de Nicea, un evento clave para la historia del cristianismo, en el que se establecieron el Credo Niceno y la doctrina de la Trinidad.

El viaje fue originalmente planeado para finales de mayo por el papa Francisco, fallecido el 21 de abril a los 88 años. Tras su muerte, el colegio cardenalicio eligió a León XIV el 8 de mayo, quien ahora asumirá este recorrido como su primera visita internacional.

La peregrinación a Iznik reviste una fuerte carga simbólica. En el año 325, la ciudad acogió a unos 300 obispos del Imperio Romano convocados por el emperador Constantino I para debatir los fundamentos de la fe cristiana. Las conclusiones de aquel concilio marcaron el rumbo doctrinal de la Iglesia hasta la actualidad.