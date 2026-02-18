Las seis reuniones encubiertas de Nocua en el caso “Papá Pitufo”, ¿por qué su infiltración es clave?

Por estos días, el nombre del supuesto contrabandista Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo”, volvió a cobrar relevancia pública. De un lado, por los dos encuentros que sostuvo el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, con un abogado de Marín; y de otro, por la entrevista concedida por la exjefa de Contrainteligencia de la Policía, la coronel (r) Julie Ruiz, quien ha sido señalada de presuntamente favorecer con información a la organización del contrabandista. En dos informes de Caracol Radio, Ruiz negó cualquier relacionamiento con el mayor (r) Peter Nocua, agente encubierto de la Fiscalía en el caso y quien fue señalado de colaborar con la organización de alias Papá Pitufo. A su turno, el exdirector Lemus respondió al Reporte Coronell que, efectivamente, sí se realizaron las dos reuniones con un emisario de Diego Marín. El primer encuentro se dio bajo la sombra de un ofrecimiento de aporte por parte del presunto ‘zar del contrabando’. Sin embargo, en la segunda cita no solo se le notificó el rechazo de la oferta, sino que se le exigió que Xavier Vendrell —el asesor catalán hoy cercano a Roy Barreras— devolviera 500 millones de pesos en efectivo que ya habían llegado a sus manos.

EL COLOMBIANO accedió al expediente que se adelanta contra Marín Buitrago. Allí consta la carpeta de la operación encubierta realizada por el mayor Peter Steven Nocua, dentro de una investigación dirigida por la fiscal Paola Londoño. En ella quedaron consignados los seis eventos en los que participó Nocua como agente encubierto en la red de Pitufo. La decisión de incorporarlo como agente infiltrado surgió tras sospechas internas en la Fiscalía de que estaría filtrando información privilegiada a ‘Pitufo’ desde el propio proceso en su contra. Esas dudas se intensificaron luego de que el mismo Nocua, quien fue contactado pero no respondió a EL COLOMBIANO, denunciara el 22 de octubre de 2023 la existencia de una red de contrabando liderada por el señalado cabecilla. Lea también: Hijo de “Papá Pitufo” quedó libre en proceso por intento de feminicidio en Cartagena; Fiscalía apeló la decisión Ante el estancamiento del caso —entonces bajo la coordinación del fiscal Andrés Marín, hoy denunciado por Nocua ante la Comisión de Disciplina Judicial en Bogotá—, el ente acusador autorizó la operación encubierta para destrabar la investigación.

Carátula de la carpeta de agencia encubierta adelantada por Nocua.

Nocua, el delator

El mayor Nocua, a quien le formuló pliego de cargos la Procuraduría junto al coronel en retiro Abdón Melo en el caso ‘Papá Pitufo’, manifestó a la Fiscalía que tuvo conocimiento de la organización contrabandista mientras se desempeñaba como jefe encargado de la División de Control Operativo de Cartagena de la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, entre septiembre y octubre de 2023. Señaló que fue contactado por el mayor Mario Sarmiento, en ese momento secretario privado de la POLFA, quien le informó sobre su designación como jefe de división en el puerto de Cartagena y le exigió “un aporte de quince millones de pesos para los gastos del jefe”, en referencia al entonces director de la POLFA, el coronel Heinar Giovanny Puentes Aguilar.

El dinero, según lo consignado por Nocua, fue financiado supuestamente por el intendente Álvaro Galvis Acevedo, quien le entregó a él veinte millones de pesos. De esa suma, quince millones habrían sido destinados al pago exigido y los cinco millones restantes quedaron en poder de Nocua, presuntamente provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el contrabando. Posteriormente, en Bogotá, el mayor Sarmiento presentó a Nocua ante Diego Marín, hoy en un proceso judicial en Colombia estancado debido a que el señalado contrabandista permanece en libertad en Portugal a la espera de la resolución de un pedido de asilo hecho por Marín, lo que tiene frenada su extradición ya aprobada. Siga leyendo: Petro, salpicado en escándalo de recomendados de la Dian: habría ordenado nombramiento de persona relacionada con ‘Papá Pitufo’ En dicho encuentro, consignó Nocua en su denuncia, Marín le entregó cinco millones de pesos para gastos personales y un teléfono celular iPhone, con el fin de establecer comunicación mediante la aplicación Cellcrypt y coordinar supuestas actividades ilícitas.

De acuerdo con la declaración, que hace parte de la carpeta de agencia encubierta de Nocua, la estructura criminal tendría su origen, en ese momento de 2023, en la dirección de la POLFA. La organización estaría conformada por particulares y servidores públicos de la POLFA y la DIAN, quienes cumplirían roles diferenciados. También participarían contrabandistas de menor escala, entre ellos personas identificadas como Francisco, alias “Pacho” o “Millos”, y “Alex”, quienes realizarían pagos para ingresar mercancías al territorio aduanero nacional sin el correspondiente control ni pago de tributos.

Asimismo, se señaló que el intendente Álvaro Galvis sería la persona encargada de administrar una presunta nómina paralela para servidores de la POLFA, con pagos mensuales que variarían según el rango: tres millones quinientos mil pesos para patrulleros y cinco millones de pesos para suboficiales, a cambio de permitir el supuesto ingreso de mercancía de contrabando. El Mayor Nocua le indicó a la Fiscalía que dentro de la estructura existiría un intermediario conocido como “Pupilo”, encargado de canalizar pagos, negociaciones e información, evitando el contacto directo con los cabecillas. En ese contexto, Diego Marín le habría presentado a una persona identificada como “José” o “Richard”, quien actuaría como enlace entre funcionarios de la DIAN y de la POLFA, pendientes de individualización.

Las seis reuniones que delató Nocua

La primera reunión de Nocua como agente encubierto contra la red de ‘Papá Pitufo’ se dio el 8 de enero del 2024 con José Heli Álzate Moncayo, hoy capturado, en un bar en Centro Mayor en Bogotá. En dicha reunión, el señor José Heli Álzate Moncayo o alias Alejo, como quedó registrado en la carpeta de agencia encubierta, le comenta que alias Pacho o Millos está haciendo lenta la función y no le está enviando la información completa para hacer sus actividades presuntamente ilegales y relacionadas con el ingreso de mercancías de contrabando por el puerto de Cartagena; asimismo, le hace entrega al mayor Nocua de “un detalle”, que se trataba de cinco millones de pesos en efectivo.

Después de ese encuentro, debidamente grabado por Nocua, este último el 11 de enero asiste a una reunión en un apartamento del Conjunto Alcaparro de Sausalito, en la capital del país, con el hoy capturado Juan Francisco Solano Barrero, conocido como ‘Pacho’ o ‘Millos’. De acuerdo con lo consignado en la carpeta, la cita fue planificada por el aplicativo Cellcrypt usado por la organización en ese momento para comunicarse y al cual tenía acceso Nocua. Según los registros de la Fiscalía, durante el encuentro, alias Millos entregó al oficial 200 millones de pesos en billetes de cien mil. El dinero provenía del despacho de dos contenedores con presunto contrabando de cigarrillos y de sobornos acumulados por operaciones previas en Cartagena.

Posteriormente, el 22 de febrero de 2024, ambos se reunieron nuevamente, aquella vez en un local del centro comercial Salitre Plaza en Bogotá. En esa ocasión, el objetivo era la socialización del modus operandi de la organización criminal. Durante la charla, alias Pacho le brindó consejos al agente tras conocer que este sería trasladado a la división de la Policía Fiscal y Aduanera en Cali. Juan Francisco Solano Barrero destacó la importancia estratégica de este nuevo puesto y mencionó que sus colaboradores (a quienes se refiere como “hijos”) operan en el Puerto de Buenaventura, subrayando el interés de la organización en mantener control sobre puntos clave para el ingreso de mercancías.

En el cuarto encuentro, el mayor Nocua el 22 de febrero asistió al centro comercial Hayuelos de Bogotá a reunión con una persona identificada como Alexander Galeano, quien le dijo que le presentaría a una persona que le explicaría el funcionamiento de Cali debido al traslado del agente a la capital del Valle.

Imagen tomada de la carpeta encubierta del mayor Nocua, foto del encuentro 4 de 6 registrados por él. Foto: Fiscalía.

Posteriormente, se desplazaron a un apartamento en Bogotá. Allí Galeano le pide a Nocua no comentar nada al director de la POLFA sobre la reunión e ingresa al conjunto y “sale con una caja que contiene 300 millones de pesos colombianos, la cual debía ser entregada a un sujeto de apellido Malagón”. Después de esa reunión, el 27 de febrero del 2024, Nocua llegó a un quinto encuentro; esa vez fue con el coronel Alexander Galeano en el centro comercial Hayuelos, quien estaba acompañado de Ricardo Orozco Baeza, señalado como la mano derecha de Diego Marín Buitrago y quien actualmente permanece en libertad luego de estar detenido. Siga leyendo: Petro, salpicado en escándalo de recomendados de la Dian: habría ordenado nombramiento de persona relacionada con ‘Papá Pitufo’ Durante el encuentro, realizado en un vehículo Renault Stepway, Orozco Baeza, conocido como El Bendecido, se identificó como el encargado de explicar el funcionamiento de las operaciones en Cali, resaltando su amplia trayectoria en el supuesto manejo del contrabando en Buenaventura.

Imagen del dinero entregado en el quinto encuentro del agente encubierto Nocua en el caso Papá Pitufo. Foto: Fiscalía