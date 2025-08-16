x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

El angustioso clamor del papá de Valeria Afanador, desaparecida en Cajicá: “devuélvanosla, es una niña muy indefensa”

Manuel Afanador, padre de Valeria, niña con síndrome de Down desaparecida en Cajicá, hizo un angustioso llamado a quien tenga a su hija para que la devuelva, advirtiendo que es una menor indefensa y requiere cuidados especiales.

  • Valeria vestía uniforme del colegio: sudadera azul clara con el escudo del GCL y pantalón azul oscuro. Imagen: Redes Sociales.
    Valeria vestía uniforme del colegio: sudadera azul clara con el escudo del GCL y pantalón azul oscuro. Imagen: Redes Sociales.
El Colombiano
El Colombiano
hace 35 minutos
bookmark

El padre de Valeria Afanador, Manuel Afanador, se pronunció públicamente sobre la desaparición de su hija de 10 años, reportada desde el martes 12 de agosto en el Gimnasio Campestre Los Laureles, en la vereda Canelón de Cajicá, Cundinamarca.

Si alguien tiene a Valeria, por favor devuélvanosla. Valeria es una niña pequeña, indefensa, de mucho amor; extraña a sus papás, a sus hermanitos. Entonces yo pido el favor que, si hay alguien, no sé si esto sea verdad o no; si hay alguien que tenga la niña, le pido por favor con el corazón en la mano, devuélvanosla, porque ella necesita atenciones especiales y es una niña muy indefensa”, declaró el padre, visiblemente afectado, ante medios de comunicación.

En contexto: Buscan a Valeria Afanador, niña de 10 años con síndrome de Down desaparecida en Cajicá

Desde la desaparición de Valeria, autoridades de Cundinamarca, Bomberos, Policía, Gaula, Ejército, Cruz Roja y funcionarios del colegio, entre otros, han intensificado la búsqueda. Este jueves 14 de agosto, el gobernador Jorge Emilio Rey anunció que la recompensa para quien brinde información útil aumentó de 20 a 50 millones de pesos.

Acabamos de recorrer personalmente parte del río Frío, en cercanías al colegio. Hemos completado 48 horas de búsqueda ininterrumpida, con más de 200 integrantes de organismos de respuesta, buzos especializados, drones con detección térmica y el acompañamiento de carabineros. Ampliaremos el radio de búsqueda a seis kilómetros para reforzar la operación; no vamos a escatimar recursos ni personal: todo nuestro equipo especializado está en terreno, acuartelado en primer grado, con la determinación de encontrar a la menor en las próximas horas”, aseguró el gobernador a través de su cuenta en X.

Contexto de la desaparición

Valeria Afanador Cárdenas, de 10 años y con síndrome de Down, fue vista por última vez caminando cerca de los arbustos que bordean la reja del colegio hacia el sector del río Frío, según registraron las cámaras de seguridad del Gimnasio Campestre Los Laureles. Inmediatamente se activó el protocolo de búsqueda interno y se notificó a las autoridades.

En el operativo participan más de 180 personas, con recorridos por tierra y agua, apoyo de drones, botes y perros entrenados. La rectora del colegio, Sonia Ochoa, afirmó que el centro educativo ha proporcionado todo el material audiovisual disponible y mantiene comunicación constante con las autoridades y la familia.

Valeria vestía uniforme del colegio: sudadera azul clara con el escudo del GCL y pantalón azul oscuro. Cualquier información sobre su paradero puede reportarse a los números oficiales de la institución (3117017489) o al 123 de la Policía Nacional.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida