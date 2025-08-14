¿Qué papel juega Colombia en el despliegue de tropas de EE. UU. en el Caribe para perseguir narcos?

Estados Unidos anunció este jueves que habrá despliegue de tropas de ese país en el mar Caribe para perseguir narcotraficantes latinoamericanos. Una de esas organizaciones criminales, “El cartel de los soles”, está asociada al dictador Nicolás Maduro y a la cúpula del régimen venezolano. Así lo dijo públicamente el secretario de Estado, Marco Rubio: “el Cartel de los Soles es una de las organizaciones más amplias del hemisferio, el régimen de Maduro no es un gobierno, es una organización criminal (...) Simplemente (están) exportando a Estados Unidos veneno, están matando, están destruyendo comunidades. Así que es un tema muy serio y tenemos muchos países que cooperan con nosotros en ese esfuerzo y algunos desafortunadamente no”, indicó el republicano. Pero, más allá del anuncio, ¿cómo entender la posición de Estados Unidos y qué papel cumple el Gobierno de Gustavo Petro?

EL COLOMBIANO consultó a Manuel Camilo González, internacionalista y profesor de la Universidad Javierna. Para el experto, Estados Unidos “está marcando la cancha. Ciertamente esta vigilancia o patrullaje militar refuerza el enfoque militarista frente a la lucha contra las drogas. Creo que tiene unas consecuencias importantes debido a que esto es el primer paso para la implementación de una política que está relacionada con los grupos terroristas, de asociar realmente a grupos criminales con el terrorismo”. Es decir, que la ampliación de las facultades por parte de Estados Unidos puede eventualmente generar choques con otros gobiernos. En el caso de Colombia, el ministro de Defensa, general Pedro Sánchez, dio el aval a la decisión de los norteamericanos. “El despliegue que haga en los diferentes países respetando la soberanía y acorde a los protocolos de cooperación internacional siempre será bienvenido y es clave aquí que la cohesión entre las naciones afecte radicalmente el crimen organizado internacional”, señaló.