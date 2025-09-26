¿Para qué sirve el QR que Netanyahu llevó en su traje durante su intervención en la Asamblea de la ONU?

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sorprendió en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas al portar un pin con un código QR en la solapa. El gesto, según explicó, buscaba que los asistentes y el público en general escanearan el código para acceder a material digital sobre los ataques de Hamás ocurridos el 7 de octubre de 2023.
Netanyahu interrumpió su intervención para señalar el pin y pedir a los presentes: “Levanten el teléfono y con el zoom pueden abrir el enlace. Verán por qué luchamos y por qué tenemos que ganar, está todo aquí”.
