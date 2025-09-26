Desaparición de Angie Miller: el 23 de septiembre fue reportada como desaparecida, pero el mismo día hay registro de que fue capturada

Tras la ficha de búsqueda que reportaba la desaparición de la actriz e influencer Angie Miller en la Ciudad de México, Infobae México, consultó a las autoridades del país, quienes no han podido corroborar cuál es el paradero de la actriz. Sin embargo, se ha conocido que Angélica Yetsey Torrini León aparece en los registros de detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el mismo día en que, aparentemente, se le vio por última vez en la colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND) de la SSPC, la captura se realizó en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, apenas unas horas después de su última aparición en la capital mexicana. Fuentes oficiales y de seguridad consultadas por ese medio no han dado detalles precisos sobre este posible entrecruce de información.