Desaparición de Angie Miller: el 23 de septiembre fue reportada como desaparecida, pero el mismo día hay registro de que fue capturada

El paradero de la modelo Angie Miller, vinculada a la muerte de los reguetoneros colombianos B-King y Regio Clown, sigue siendo un misterio. Aunque había sido reportada como desaparecida en la Ciudad de México, registros oficiales indican que fue detenida el mismo día en que, aparentemente, se le vio por última vez. Esto es lo que se sabe hasta ahora.

  • Angie Miller, alias Lias, fue vista por última vez en la colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez. Imagen: soyangiemilleroficial_
  • Informe de detención de Angélica Yetsey Torrini León conocida como alias Lias y Angie Miller, vinculada a la investigación sobre la muerte de B-King y Regio Clown. Imagen: Fiscalía de México.
Andrea Lara
hace 17 minutos
Tras la ficha de búsqueda que reportaba la desaparición de la actriz e influencer Angie Miller en la Ciudad de México, Infobae México, consultó a las autoridades del país, quienes no han podido corroborar cuál es el paradero de la actriz. Sin embargo, se ha conocido que Angélica Yetsey Torrini León aparece en los registros de detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el mismo día en que, aparentemente, se le vio por última vez en la colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND) de la SSPC, la captura se realizó en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, apenas unas horas después de su última aparición en la capital mexicana. Fuentes oficiales y de seguridad consultadas por ese medio no han dado detalles precisos sobre este posible entrecruce de información.

Informe de detención de Angélica Yetsey Torrini León conocida como alias Lias y Angie Miller, vinculada a la investigación sobre la muerte de B-King y Regio Clown. Imagen: Fiscalía de México.
La mujer, identificada también como Lias o Angie Miller, había sido reportada como desaparecida, lo que generó preocupación entre sus seguidores y allegados. Su aparición en los registros oficiales apunta a que el 23 de septiembre estaba bajo custodia de las autoridades mientras se esclarecían los hechos que rodean su detención.

Medios locales y cadenas internacionales han empezado a registrar la información de la captura, aunque hasta ahora no se han confirmado las circunstancias exactas ni el lugar donde se encuentra actualmente la modelo.

En desarrollo.

