Paramount desafía a Netflix: lanzó una oferta hostil de 103.000 millones de dólares por Warner

Paramount lanzó este lunes una oferta pública de adquisición en efectivo de Warner Bros. Discovery que desafía un acuerdo previamente anunciado entre WBD y Netflix.
La oferta valora al gigante del entretenimiento en 108.400 millones de dólares y representa una prima del 139% sobre el precio de las acciones de Warner en septiembre, dijo Paramount en un comunicado que calificó la oferta de Netflix como “inferior e incierta”.
“Los accionistas de WBD merecen la oportunidad de considerar nuestra oferta superior en efectivo”, dijo David Ellison, presidente y CEO de Paramount.