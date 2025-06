Parceras, la red que acoge a mujeres en prostitución en Medellín

Dicen que a veces solo se necesita una oportunidad; también, que es solo cuestión de aprovecharla. Algunas parecen caídas del cielo, no se buscan, llegan simplemente. Eso le pasó a Tamara hace un tiempo cuando estaba parada en una calle de la ciudad y unas funcionarias de la alcaldía se le acercaron y le entregaron un kit. Lo abrió, lo ojeó rápido, vio una peinilla, la sacó, se peinó, lo cerró de nuevo. Tamara tiene 25 años, es una mujer trans y ejerce la prostitución. No le gusta, más bien odia hacerlo, pero dice que no vio otro camino cuando se quedó sin opciones de trabajo, pese a que terminó dos técnicas.

Lo que sí vio, tiempo después, olvidado en el armario, fue el paquete que aquella noche le entregaron. Volvió a abrirlo y encontró también un espejo y una hojita doblada. La abrió y vio escrita la palabra “Parceras” junto a un número de teléfono. No lo sabía aún, pero era la oportunidad que buscaba. Llamó.

Parceras es una iniciativa que nació en 2024 luego de que en la ciudad se pusiera el reflector en el delito de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Entre las acciones que se empezaron a implementar en zonas donde este convergía con otras situaciones como el ejercicio de la prostitución en personas mayores de edad —algunas también víctimas de explotación—, los funcionarios de la alcaldía conversaron con mujeres del Parque Lleras sobre opciones que podrían aportarles a tener calidad de vida.