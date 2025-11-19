Después de que explotaran la vía, habilitan un pare y siga en la vía Medellín-Costa Atlántica en Yarumal, Antioquia

Para evitar colapsar la movilidad entre Medellín y la Costa Atlántica, principalmente con los vehículos que se encontraban en otros tramos de este corredor nacional al momento de la explosión de la tarde de este miércoles, Invías tomó la determinación de habilitar el paso con pare y siga y con una alta presencia de la Policía y el Ejército.
Así lo informaron desde la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Antioquia, quienes indicaron que con personal de Invías hacen la regulación del tránsito de los vehículos que se encontraban represados en este corredor y así evitar que se tuvieran que devolver hacia sus destinos iniciales.