Encuentran dos oficiales del Ejército sin vida dentro de un vehículo en el Cantón Norte en Bogotá

Un trágico hallazgo sacudió las instalaciones del Cantón Norte, en Bogotá, luego de que fueran encontrados sin vida un hombre y una mujer, ambos oficiales del Ejército, dentro de un vehículo estacionado en la guarnición militar.

Según se conoció, las víctimas serían un capitán y una teniente. Las primeras hipótesis apuntan a que el oficial habría atacado a la mujer y, posteriormente, se habría quitado la vida.

Militares que se encontraban dentro del cantón reportaron haber escuchado varias detonaciones. Al verificar el área, encontraron el automóvil con los cuerpos de los dos uniformados.

Tras el hallazgo, se informó de inmediato a la Policía Nacional y se activaron los procedimientos judiciales para la realización de los actos urgentes y el inicio de la investigación que permita establecer con precisión qué ocurrió.

De manera paralela, el Ejército activó sus protocolos internos para ofrecer apoyo y acompañamiento psicosocial a los familiares de los oficiales fallecidos.

“Con profundo pesar informamos que, en hechos que aún son materia de investigación y de manera preliminar, hace pocos minutos se registró en las instalaciones del Cantón Norte, en Bogotá, un suceso que enluta a nuestra Institución y que dejó como resultado la muerte de dos de nuestros oficiales, al parecer en medio de un incidente de carácter personal”, afirmó el ejército en un comunicado.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar para establecer si existía alguna ruta previa de atención por posibles hechos de violencia que involucrara a la teniente.

El ministerio público busca determinar si la Fuerza Pública tenía conocimiento previo de riesgos, alertas, denuncias internas o antecedentes que obligaran a activar protocolos de protección o medidas preventivas.

Como parte de la indagación, el órgano de control solicitará informes oficiales, revisará los procedimientos aplicados dentro de la unidad militar y verificará si se cumplieron los lineamientos institucionales para la atención de casos de violencia basada en género o de violencia intrafamiliar al interior de las Fuerzas Armadas.