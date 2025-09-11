“Lo que Pablo Escobar un día soñó, hoy Maduro lo ha conseguido”: Parlamento Europeo le pide a la UE incluir al Cartel de los Soles en lista de organizaciones terroristas

El Parlamento Europeo aprobó una resolución para pedirle a la Unión Europea (UE) que incluya al Cartel de los Soles en su listado de organizaciones terroristas. Una de las diputadas puntualizó en las presuntas conexiones del dictador Nicolás Maduro con el narcotráfico.

Se trata de la representante del Partido Popular de España, Alma Ezcurra, quien comparó al autoproclamado presidente venezolano con el capo colombiano abatido en los años 90.

“Lo que Pablo Escobar un día soñó, hoy Maduro lo ha conseguido (en Venezuela): controla un ejército fiel, tiene embajadas en nuestras capitales y se sienta en las Naciones Unidas. Maduro es un narco, sí, pero con poder de Estado y utiliza el terror para someter a su pueblo con la connivencia de gobiernos y líderes europeos y españoles”, expresó la diputada Ezcurra.

“Lo que está pasando en Venezuela como lo que está pasando en Colombia no son asuntos internos, son una amenaza global”, añadió la parlamentaria pidiendo acciones más contundentes para combatir los carteles de narcotráfico en Latinoamérica.