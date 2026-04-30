Cadena paisa Parmessano se expande en Bogotá con la apertura de 7 sedes y llegar a mil empleos

La gastronomía antioqueña sigue ganando terreno en Bogotá, el mercado más competitivo del país. Ahora es el turno para Parmessano, la cadena de cocina artesanal nacida en Medellín, que confirmó una ambiciosa hoja de ruta para fortalecer su presencia en la capital colombiana.
Tras consolidar su operación en el Valle de Aburrá, la marca proyecta la apertura de sus puntos de venta en Bogotá durante los próximos meses.
El punto de partida de esta nueva etapa es la reciente inauguración de su local en el Centro Comercial Nuestro Bogotá. Se trata de un espacio de 250 metros cuadrados con capacidad para más de 80 comensales, cuya puesta en marcha permitió la creación de 39 empleos directos.
Los planes de la compañía no se detienen ahí; el objetivo es cerrar el 2026 con un total de siete sedes operativas en la ciudad.
Puede leer: Empleo en Parmessano: aplique a más de 120 ofertas en gastronomía y servicio al cliente