Ministras ceden y abrieron diálogo con los arroceros

Carvajalino hizo referencia a la propuesta de régimen de libertad regulada de precio del arroz paddy verde. “El precio está bajando y si los productores se quiebran, pues el otro año nadie siembra. Y si el otro año no se siembra y si no hay arroz, hemos perdido el cereal más importante de nuestra canasta y de la seguridad y la soberanía alimentaria”, enfatizó.

Analistas del sector arrocero consultados por EL COLOMBIANO señalaron que, ante la sobreoferta, el Gobierno Nacional tiene poco campo de acción.

“Los precios mínimos son de difícil implementación: la necesidad de liquidez puede generar un mercado de bajos precios que compite contra quienes respeten mínimos y les restará ventas y participación en el mercado”, anotaron.

De otro lado, el eventual impulso de las exportaciones de arroz para salirle al paso a la sobreoferta del cereal no es viable dado que “no somos competitivos; no tenemos logística ni instalaciones para exportar granos eficientemente y no competimos con Mercosur, ni con Estados Unidos, ni Guyana, grandes exportadores de la región. Menos con Asia, con sus precios demasiado bajos (India Vietnam Tailandia)”.