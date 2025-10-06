Mineros informales entraron a paro en Quibdó por políticas mineras del Gobierno: bloquearon vía a Medellín

En protesta por lo que ellos llaman la “criminalización de la actividad”, el gremio de mineros informales de Chocó organizó un bloqueo de vías y paro del comercio en la ciudad de Quibdó.

A los mineros informales se unieron algunos representantes del gremio maderero y de la Guardia Indígena, que están yendo a los establecimientos comerciales a exigirle el cierre a los trabajadores.

Uno de los voceros de la protesta es el líder minero José Correa, quien en una entrevista a una emisora local advirtió que la vía Medellín - Quibdó está bloqueada.

“Lamentablemente es la única forma que hay para que nos escuchen en el Gobierno Nacional. Exigimos el derecho al trabajo. El paro es indefinido y hoy haremos una marcha pacífica”, comentó Correa.

Entre los hechos que originaron la protesta están los operativos de la Fuerza Pública contra los entables ilegales de minería de oro, en diferentes puntos de Chocó.

Los mineros tienen cinco puntos que desean negociar con el gobierno de Gustavo Petro, al cual cuestionan por sus políticas erradas, a su juicio, en relación con ese sector de la economía.

“Queremos acompañamiento para la formalización de la minería en Chocó; suspensión de los operativos; adecuación de la normativa minera; que dejen trabajar a los madereros; y protección para los líderes sociales”, acotó Correa.

Una de sus quejas radica en que las reuniones que se han hechos con representantes del Gobierno no han servido, porque “mandan personal incompetente para negociar”.

El paro es una pésima noticia para los comerciantes y residentes de Quibdó y otros municipios chocoanos, cuyas finanzas y cotidianidad se han visto afectadas por bloqueos indígenas y 10 paros armados ordenados por el ELN en los últimos tres años.

NOTICIA EN DESARROLLO...