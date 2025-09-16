Así avanza el paro de motociclistas y conductores en Bogotá este 16 de septiembre

Este martes se lleva a cabo una nueva jornada de paro por parte de motociclistas y conductores de taxi, plataformas digitales, transporte escolar y grúas, en protesta contra la gestión de la Secretaría de Movilidad de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.

El gremio de transporte, respaldado por asociaciones y clubes de motociclistas, afirma que desde la Alcaldía no han dado respuesta a sus quejas y solicitudes por abusos en los comparendos, trancones constantes, el mal estado de la malla vial, la fotodetección y las irregularidades en los contratos de patios.