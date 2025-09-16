x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Así avanza el paro de motociclistas y conductores en Bogotá este 16 de septiembre

En un debate de control político en el Concejo de Bogotá, el cabildante Julián Forero indicó que “mientras la administración habla de transparencia y legalidad, en la práctica la mafia de los contratos y los abusos contra los conductores siguen vigentes”.

  • Este 16 de septiembre de 2025, se realiza un paro de conductores en Bogotá como protesta a la gestión de la Secretaría de Movilidad. FOTOS: Tomada de redes sociales
    Este 16 de septiembre de 2025, se realiza un paro de conductores en Bogotá como protesta a la gestión de la Secretaría de Movilidad. FOTOS: Tomada de redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
hace 31 minutos
bookmark

Este martes se lleva a cabo una nueva jornada de paro por parte de motociclistas y conductores de taxi, plataformas digitales, transporte escolar y grúas, en protesta contra la gestión de la Secretaría de Movilidad de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.

El gremio de transporte, respaldado por asociaciones y clubes de motociclistas, afirma que desde la Alcaldía no han dado respuesta a sus quejas y solicitudes por abusos en los comparendos, trancones constantes, el mal estado de la malla vial, la fotodetección y las irregularidades en los contratos de patios.

Por tal motivo, existen varios puntos de concentración en donde se realiza la protesta, la cual inició este 16 de septiembre a las 5: 00 a. m., y que puede extenderse si no llegan a un acuerdo.

1-▪️Zona Sur: Autopista sur con Avenida Villavicencio

2-▪️Zona centro: 2. Plaza de Bolívar y Carrera 11 con calle 69

3-▪️Zona Norte: Calle 95 con carrera 15

4-▪️Zona Occidente: Transversal 93 con calle 51 (Patios Álamos)

5-▪️Zonza Sur Oriente: Calle 38 a sur con carrera 34 D (Centro Mayor)

6-▪️Zona Noroccidente: Av. Ciudad de Cali con Avenida Suba

9:40 a. m.- paro de Transporte en Bogotá

Sobre las 9:40 a.m. hay afectaciones viales en los siguientes puntos, según informe de la Secretaría de Movilidad.

1- Av. Cali con calle 66A, Sur-Norte

2-Autopista Sur con Av. Villavicencio (glorieta)

3- Transversal 93 con Av. Mutis

4- Av. Cali con calle 26, Sur-Norte, avanzan.

Desde sectores como el transporte de carga pesada, a través de redes sociales, algunos conductores han manifestado que podrían realizar protestas (y eventuales bloqueos en los mismos puntos donde durante el paro de ese gremio en septiembre del 2024 . Los puntos donde hubo bloqueos entre el 3 y el 5 de septiembre de 2024 estuvieron:

▪️Vía La Calera con kilómetro 4▪️Boyacá con carrera 16D

▪️Carrera 7 con calle 171▪️Autosur con Villavicencio

▪️Autonorte con calle 183

▪️Calle 80 con carrera 119

▪️Av. Caracas con calle 53 Sur

▪️Calle 8 Sur con carrera 27

▪️Carrera 5 con calle 29 bis

▪️Av. Caracas Con Calle 59 sur

▪️Carrera 14V #71D Sur

▪️Calle 170 con Carrera 7

▪️Vía La Calera (Kilómetro 4,2)

▪️Puente de Guadua (Entrada de la Calle 80)

▪️Sector Danubio (Av. Caracas con 56 Sur)

Siga leyendo: Bus de metroplús arrolló a habitante de calle en La Minorista, Medellín, y casi linchan al conductor

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida