¡Prográmese! El Parque Arví tendrá programación especial durante esta Navidad

El Parque Arví se une a otros lugares públicos de la ciudad que en diciembre tendrán una programación cultural especial para celebrar esta Navidad. Además de participar en las diferentes actividades programadas en las últimas semanas del año, los asistentes podrán conocer el pesebre elaborado por los silleteros de la Corporación de Silleteros de Santa Elena.

“En el parque Arví le damos la bienvenida a la Navidad, una época maravillosa para

disfrutar en familia en torno a la tradición, la cultura y la naturaleza. Nuestros visitantes podrán disfrutar de una gran variedad de actividades culturales, los senderos habituales, el Mercado Arví y el tradicional pesebre en flores, una obra de arte que deben apreciar si viven en Medellín o planean visitarnos en estas fechas”, aseguró Óscar Andrés Cardona, director del Parque, en un comunicado.

El propósito de esta programación especial es que tanto turistas como locales puedan disfrutar de uno de los pulmones verdes del Valle de Aburrá durante las vacaciones, a la par que celebran la navidad.