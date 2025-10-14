Universal Orlando ahora tiene 4 parques y 11 hoteles: un destino que te dejará sin aliento

En el corazón de Orlando, donde la fantasía se funde con la innovación y la adrenalina se entrelaza con la magia, ha surgido un universo completamente transformado: Universal Orlando Resort. Un destino que ya no es solo un parque temático, sino un mundo de mundos, una constelación de emociones que brilla con más fuerza que nunca. Hoy, Universal se presenta como un complejo monumental compuesto por cuatro parques temáticos —Universal Studios Florida, Islands of Adventure, Volcano Bay y el recién inaugurado Epic Universe— y once hoteles que redefinen el concepto de hospedaje temático.
Este renacimiento marca un antes y un después en la historia del entretenimiento. Cada rincón del resort invita a soñar despierto, a dejarse envolver por la música, las luces, los aromas y los detalles que solo Universal puede ofrecer. Y ahora, con la apertura del Universal Epic Universe, el límite entre la realidad y la ficción simplemente se ha desvanecido.