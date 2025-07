Arrancó, ahora sí, la construcción de Parques del Río Norte: más de $200.000 millones de inversión

Parques del Río Norte, en particular, fue uno de los proyectos bandera de la administración de Daniel Quintero, con una ambiciosa meta de entregar 300.000 metros cuadrados de espacio público. No obstante, al finalizar dicho mandato, no se entregó un solo metro cuadrado de ese proyecto, más allá de la gestión predial y algunas obras hidráulicas.

La actual Secretaría de Infraestructura Física denunció haber recibido la iniciativa con “déficit financiero y múltiples problemas contractuales”, incluyendo la falta de permisos y diseños definitivos.

Incluso en septiembre de 2023, la comunidad de Santa Cruz, donde se ubica el proyecto, se enteró de un supuesto “arranque de obras” por redes sociales, sin tener claridad sobre los diseños finales ni lo que realmente se construiría.