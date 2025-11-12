Revelan parte médico de las víctimas atropelladas por un taxista ebrio en Bogotá: niño de 7 años sigue en estado crítico

Tras el grave accidente provocado por un taxista en estado de embriaguez, quien atropelló a 11 personas, entre ellas cuatro menores de edad, la clínica que atiende a las víctimas reveló el parte médico después de cuatro días del siniestro vial ocurrido en Bogotá.

Según informó la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., tres pacientes continúan hospitalizados recibiendo atención especializada e integral en el Hospital Santa Clara.

El reporte precisa que un niño de 7 años permanece en estado crítico, mientras que una menor de 12 años se encuentra estable, bajo acompañamiento del equipo de salud mental, como parte del proceso de duelo familiar. Además, un hombre de 27 años continúa recibiendo manejo médico luego de ser trasladado desde el Hospital La Victoria.

El organismo de salud destacó que todos los pacientes reciben “seguimiento clínico continuo y acompañamiento psicosocial, en un proceso de atención integral y humanizada”.