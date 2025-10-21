Partido de Francia Márquez anuncia su adhesión al Frente Amplio pese a no tener personería jurídica

El movimiento Soy Porque Somos (SPS), fundado por la vicepresidenta Francia Márquez, oficializó su adhesión y respaldo al Frente Amplio. El anuncio se realizó este martes, 21 de octubre.

Aunque la vicepresidenta no puede participar ni activa ni directamente en política debido a su cargo, desde su movimiento manifestaron que “su capital político se suma al esfuerzo por consolidar una propuesta de unidad”.

Este movimiento, que perdió su personería jurídica en marzo de este año, busca vincularse a una plataforma como el Frente Amplio para sortear las limitaciones y mantener la influencia política del movimiento y de la vicepresidenta.

En el evento celebrado en Bogotá donde se oficializó la adhesión a las consultas del mes de marzo estuvo presente el precandidato presidencial Roy Barreras con su movimiento Fuerza de la Paz.