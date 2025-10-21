x

Partido de Francia Márquez anuncia su adhesión al Frente Amplio pese a no tener personería jurídica

El Partido Soy porque somos (SPS), fundado por la vicepresidenta, sacudió el tablero anunciado su intención de estar en las consultas que buscan un candidato único de la izquierda de cara a las elecciones presidenciales.

  Bogotá. Mayo 24 de 2023. La Vicepresidenta Francia Marquéz dió una rueda de prensa para dar un balance de la visita de alto nivel que realizó al continente Africano. (Colprensa - Camila Díaz)
    Bogotá. Mayo 24 de 2023. La Vicepresidenta Francia Marquéz dió una rueda de prensa para dar un balance de la visita de alto nivel que realizó al continente Africano. (Colprensa - Camila Díaz)
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 15 minutos
bookmark

El movimiento Soy Porque Somos (SPS), fundado por la vicepresidenta Francia Márquez, oficializó su adhesión y respaldo al Frente Amplio. El anuncio se realizó este martes, 21 de octubre.

Aunque la vicepresidenta no puede participar ni activa ni directamente en política debido a su cargo, desde su movimiento manifestaron que “su capital político se suma al esfuerzo por consolidar una propuesta de unidad”.

Lea también: “Si una persona que se inscribió a consulta renuncia, no puede participar”: magistrado del CNE sobre candidatura de Quintero

Este movimiento, que perdió su personería jurídica en marzo de este año, busca vincularse a una plataforma como el Frente Amplio para sortear las limitaciones y mantener la influencia política del movimiento y de la vicepresidenta.

En el evento celebrado en Bogotá donde se oficializó la adhesión a las consultas del mes de marzo estuvo presente el precandidato presidencial Roy Barreras con su movimiento Fuerza de la Paz.

Cabe resaltar que aunque el exembajador y excongresista ha mencionado que quiere lograr consensos entre sectores progresistas, de centro e independientes, aún no ha confirmado su presencia en las consultas del año entrante.

¿Puede el movimiento de Francia Márquez dar avales?

En el mes de marzo, la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló el reconocimiento del partido Soy porque somos argumentando que el movimiento no cumplía con los requisitos constitucionales al no haber participado ni inscrito candidatos en las elecciones legislativas del 13 de marzo de 2022.

El fallo del Consejo de Estado aclaró que la trayectoria de Francia Márquez y la congresista Dorina Hernández no constituía un fundamento legal para otorgar personería, ya que ambas participaron en 2022 con el aval del Polo Democrático Alternativo.

Ante esta decisión del alto tribunal, SPS está impedido legalmente para otorgar avales o establecer alianzas formales con partidos reconocidos.

Siga leyendo: “No se puede gobernar declarando la Guerra a Muerte”: Roy Barreras se aleja de Petro en su lanzamiento de campaña

