El Partido Demócrata Colombiano avala candidatura de Miguel Uribe Londoño, ¿revive su carrera a la presidencia?

Luego de que el Centro Democrático expulsara a Miguel Uribe Londoño de la carrera presidencial y del partido, ahora el papá de Miguel Uribe Turbay cuanta con este aval para hacer carrera hacia la Presidencia.

  • Miguel Uribe Londoño vuelve a la contienda presidencial con el aval del partido Demócrata Colombiano. Foto: Colprensa/Partido Demócrata Colombiano.
    Miguel Uribe Londoño vuelve a la contienda presidencial con el aval del partido Demócrata Colombiano. Foto: Colprensa/Partido Demócrata Colombiano.
El Colombiano
El Colombiano
hace 60 minutos
bookmark

Este 15 de diciembre, a través de una misiva firmada por Pedro Adán Torres Pérez, fundador y presidente del Partido Demócrata Colombiano, este partido político instó a Miguel Uribe Londoño a continuar “como candidato a la Presidencia de la República” por medio de su aval.

“Colombia necesita un liderazgo con experiencia, sensatez y la capacidad de unir voluntades alrededor del bien común. Un liderazgo que entienda el valor de la vida, de la libertad y de la institucionalidad, porque ha conocido, en carne propia, lo que significa perderlo todo”, se lee en el documento.

En desarrollo...

