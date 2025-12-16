El Partido Demócrata Colombiano avala candidatura de Miguel Uribe Londoño, ¿revive su carrera a la presidencia?

Este 15 de diciembre, a través de una misiva firmada por Pedro Adán Torres Pérez, fundador y presidente del Partido Demócrata Colombiano, este partido político instó a Miguel Uribe Londoño a continuar “como candidato a la Presidencia de la República” por medio de su aval.

“Colombia necesita un liderazgo con experiencia, sensatez y la capacidad de unir voluntades alrededor del bien común. Un liderazgo que entienda el valor de la vida, de la libertad y de la institucionalidad, porque ha conocido, en carne propia, lo que significa perderlo todo”, se lee en el documento.

En desarrollo...