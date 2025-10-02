Atlético Nacional ya conoce el rival y fecha del duelo de ida de cuartos de final de Copa Betplay

Once Caldas, que venció 4-0 a Pasto, se confirmó como clasificado a los cuartos de final de la Copa Betplay, ganando la serie 6-1 y por ello, será el rival de Atlético Nacional en busca del paso a la semifinal.

Hay que recordar que el Verde antioqueño avanzó a esta fase tras ganar la serie ante el Deportes Quindío 6-2, tras la victoria en casa 4-0 y el empate en Armenia 2-2.

De acuerdo con la información que entregó el cuadro antioqueño, el duelo de ida por los cuartos de final, será el 9 de octubre, a las 7:30 de la noche en el estadio Palogrande de Manizales.