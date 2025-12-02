Partidos afinan cabezas de lista rumbo al Congreso

A medida que se acerca el 8 de diciembre, fecha límite para la inscripción de las listas al Senado, se va clarificando también el panorama alrededor de cuáles serán las apuestas de los diferentes partidos y sus cabezas de lista buscando sumar la mayor cantidad de escaños en la conformación del Congreso en 2026. Justo este martes la coalición entre la Alianza Verde, En Marcha –partido que lidera el exministro Juan Fernando Cristo–, el Partido Demócrata, Colombia Renaciente y la Alianza Social Independiente (ASI) anunció que el ungido será el exalcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón. El exmandatario terminó ganando la puja interna entre el senador Jonathan Pulido Hernández, ‘Jota Pe’ y la también senadora Angélica Lozano.

Garzón obtuvo 20 votos en el Comité de Avales del Verde, frente a siete de ‘Jota Pe’ y cinco de Lozano. Aunque el senador reivindicó ser el más votado en los comicios de 2022 tras obtener 187.000 votos, al final reconoció la derrota y ratificó que hace parte del ala verde de mayor oposición al Gobierno de Gustavo Petro. A propósito de la Alianza Verde, se confirmó además que el expresidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca –cercano al grupo político del gobernador de Boyacá Carlos Amaya–, será cabeza de lista en la cámara baja por esa región. En el caso de Bogotá, la ungida será la actual representante Catherine Juvinao, mientras que la también representante Katherine Miranda buscará dar el salto al Senado. En diálogo con EL COLOMBIANO, Garzón destacó que busca llegar al Senado en búsqueda de un acuerdo nacional para reformar la política, buscando recuperar la confianza y la legitimidad. “Quiero ser un parlamentario del qué hubo y no del qué hay. No voy en plan de extorsionar al Gobierno, sino convocar a una iniciativa que tenga como objetivo consolidar un acuerdo nacional que no pase por una constituyente. Justamente, el único acuerdo nacional que tenemos es la Constitución”. Le puede interesar: Así lideraron los ministros de Petro Bonilla y Velasco la compra del Congreso con la plata de Ungrd, según la Fiscalía

Movidas en otros partidos