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Así está el historial de enfrentamientos entre Atlético Nacional y el Inter de Bogotá

El equipo que antes se denominaba La Equidad ha disputado dos finales con el equipo antioqueño. En ambas el triunfo fue para el verde paisa.

  • En el más reciente enfrentamiento entre Atlético Nacional y el Inter de Bogotá, se dio la victoria del verde paisa 3-0 en el Atanasio Girardot, por la fecha 13 de la Liga. FOTO CAMILO SUÁREZ
    En el más reciente enfrentamiento entre Atlético Nacional y el Inter de Bogotá, se dio la victoria del verde paisa 3-0 en el Atanasio Girardot, por la fecha 13 de la Liga. FOTO CAMILO SUÁREZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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Luego de definirse las llaves de los cuartos de final de la Liga Betplay-1 de 2026, a Atlético Nacional que terminó primero en la fase todos contra todos le correspondió medirse a Internacional de Bogotá, que ingresó como octavo.

El historial de enfrentamientos entre Inter, que antes se llamaba La Equidad, y el Rey de Copas ha sido parejo y, además, en dos ocasiones se enfrentaron en series por el título del fútbol colombiano: pasó en el Finalización de 2007 y en el Apertura de 2011, en ambas ocasiones el título fue para los antioqueños.

Pero según datos de Flashscore, en el historial de enfrentamientos entre La Equidad y Nacional aparecen 47 partidos, con 17 victorias para el verde paisa, 16 triunfos para los bogotanos y 14 empates.

También le puede interesar: Así quedaron las llaves de cuartos de final de la Liga Betplay: Nacional se medirá a Inter de Bogotá

Ahora, con el cambio de nombre para 2026, el más reciente encuentro registra un triunfo contundente de los dirigidos por Diego Arias, con un marcador de 3-0 ante Inter, por la fecha 13 de la Liga Betplay-1, en el Atanasio Girardot. Ese día los goles de los locales fueron obra de Juan Manuel Rengifo, Alfredo Morelos y Matías Lozano.

Ahora, el verde que dirige Diego Arias se tendrá que preparar para la serie de cuartos de final que se disputará en duelos de ida y vuelta para determinar al semifinalista.

Nacional, que viene de dos derrotas consecutivas en el cierre del todos contra todos ante Pereira y Once Caldas, arrancará como visitante la serie ante Inter, en fecha que Dimayor anunciará este lunes y terminará en el Atanasio Girardot.

El ganador de esta llave se medirá, en semifinales ante el ganador de la llave C, entre América de Cali y Santa Fe, que arrancará en el Pascual Guerrero y terminará en El Campín.

Hay que recordar que las otras llaves son Junior-Once Caldas y Tolima- Pasto, en los cuales los duelos de ida se disputarán en Manizales e Ibagué, mientras que la vuelta serán en Barranquilla y Pasto.

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