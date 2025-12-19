Partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical ya se bajaron de consultas para marzo, ¿podría haber más cambios?

De cara a las consultas del mes de marzo que se pueden llevar a cabo de cara a la primera vuelta presidencial, varios candidatos y movimientos buscarán medir fuerzas mediante consultas, sin embargo, ya hay otros partidos que desestimaron este mecanismo.
A pocos días de confirmar o desistir del deseo de participar en una consulta, tres partidos de los cuales días atrás habían manifestado su deseo de adherirse a este mecanismo, rectificaron su decisión ante el Consejo Nacional Electoral.
El primer partido que ya confirmó que no estará en una consulta interpartidista es el Partido Liberal, quien le envió una comunicación al órgano electoral dejando claro que ya no participará de las consultas interpartidistas.
Cabe mencionar que aunque el Liberal no iría a una consulta interpartidista, días atrás le habría ofrecido su aval al precandidato lanzado por firmas, el exministro Daniel Palacios, quien aterrizó en La Gran Consulta de la centro-derecha donde hay candidatos como David Luna, Aníbal Gaviria, Juan Daniel Oviedo y Vicky Dávila.