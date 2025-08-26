Esto se sabe del pasajero estadounidense que murió en vuelo internacional desviado de emergencia a Barranquilla

De nacionalidad estadounidense fue identificada la persona que falleció luego de sufrir una emergencia médica durante un vuelo internacional que cubría la ruta desde La Paz (Bolivia) a Miami (Estados Unidos) y que debió aterrizar de manera imprevista en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla. De acuerdo con la información confirmada por la Aeronáutica Civil de Colombia, al mediodía del pasado 25 de agosto el Centro de Control de Operaciones del aeropuerto recibió una alerta sobre un pasajero que se encontraba en “estado crítico de salud e inconsciente” a bordo de un avión de Boliviana de Aviación (BoA).

El hombre identificado como Andrés Dewayne Castro, de 39 años, según reportó la prensa boliviana, viajaba acompañado de su esposa cuando sufrió un infarto en pleno vuelo. En la aeronave, un médico que también era pasajero le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos e incluso utilizó un desfibrilador externo automático, pero no se logró respuesta. El avión aterrizó en Barranquilla a las 12:20 del mediodía, donde lo esperaba personal de Sanidad Aeroportuaria. El pasajero fue recibido de inmediato por los equipos médicos, que confirmaron la ausencia de signos vitales y lo trasladaron en ambulancia al Hospital Universidad del Norte. Allí, a las 1:05 de la tarde, los médicos de urgencias confirmaron su fallecimiento.