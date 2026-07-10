¡Qué miedo! Un pasajero fue succionado parcialmente por una ventanilla en pleno vuelo

Un vuelo de la aerolínea de bajo costo Ryanair vivió una emergencia este viernes 10 de julio luego de que una ventanilla del avión se desprendiera en pleno vuelo, provocando que uno de los pasajeros fuera parcialmente succionado hacia el exterior de la aeronave.
El incidente ocurrió poco después de que el vuelo FR1879 despegara del aeropuerto de Tesalónica, en Grecia, con destino a la ciudad de Memmingen, en el sur de Alemania. De acuerdo con la cadena pública griega ERT, el pasajero afectado se encontraba sentado junto a la ventanilla cuando esta se rompió de manera repentina, generando una fuerte despresurización en la cabina.
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Según el medio griego, el hombre fue arrastrado por la fuerza del aire de cabeza hasta los hombros, quedando parcialmente fuera del avión. La rápida reacción de otros pasajeros, quienes lograron sujetarlo antes de que fuera expulsado completamente, fue determinante para evitar un desenlace fatal.