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Exclusivo | Así el Gobierno habría inflado cifras de expedición de pasaportes para justificar su modelo

El Fondo Rotatorio presentó un balance ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para justificar su operación: más de 635.000 documentos han sido expedidos en lo que va de 2026. Según el demandante, las cifras podrían inducir al error en la decisión judicial. ¿Qué hay detrás?

  • El presidente Gustavo Petro presentó el nuevo modelo de pasaportes. Foto: Cancillería
    El presidente Gustavo Petro presentó el nuevo modelo de pasaportes. Foto: Cancillería
Andrés Felipe Carmona Barrero
Andrés Felipe Carmona Barrero
hace 30 minutos
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El abogado Nicolás Dupont Bernal, quien mantiene demandada a la Cancillería y la Imprenta Nacional, presentó una fuerte réplica ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca calificando como una “falsedad material relevante” la información suministrada por el Gobierno sobre la supuesta normalidad en la expedición de pasaportes.

Los principales cuestionamientos del abogado, según conoció en primia EL COLOMBIANO, se centran en una posible atribución errónea de las cifras de operatividad de los pasaportes.

Dupont Bernal sostiene que el reporte de 635.530 pasaportes expedidos en el primer cuatrimestre de 2026, como lo dio a conocer la Cancillería ante el Tribunal, “no es un logro del nuevo modelo, sino el resultado del contrato 535 de 2025”, el cual estuvo plenamente vigente hasta el 30 de abril de 2026 con Thomas Greg & Son.

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Según el jurista, usar estos datos para validar el nuevo esquema con la Imprenta Nacional puede “inducir al error” al magistrado que lleva el proceso, en este caso Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

“Las afirmaciones contenidas en dicho memorial constituyen una falsedad material relevante para la decisión judicial”, dice el abogado en los documentos incorporados al proceso ante dicho despacho.

Además, el demandante señala a la Cancillería de “violar el deber de lealtad y buena fe consagrado en los artículos 78 y 79 del Código General del Proceso”.

Argumenta que el Ministerio de Relaciones Exteriores presentó “hechos contrarios a la realidad a sabiendas”, con el fin de evitar la adopción de una medida cautelar que proteja los derechos colectivos.

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Para el abogado, certificar que el servicio es “ininterrumpido” basándose en el contrato, que expiró este 30 de abril pasado, “no demuestra que el nuevo contrato (CI-005-2026) sea viable o eficiente”. Considera que la defensa de la Cancillería se apoya en un supuesto fáctico ajeno al objeto del proceso.

Por lo anterior, el abogado Dupont le ha pedido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que se desestime el valor probatorio del informe de gestión presentado por el Fondo Rotatorio de la Cancillería.

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”La conducta descrita se ubica en el ámbito de la temeridad procesal por alegación de hechos contrarios a la realidad, lo que habilita y exige la adopción de medidas correctivas, entre ellas la imposición de sanciones y la eventual remisión de copias a las autoridades competentes”, dice en su escrito el jurista.

Ante los cuestionamientos planteados por el abogado, el despacho del magistrado que conoce de la demanda ya se encuentra estudiando el memorial radicado por Nicolás Dupont.

Lo que ha dicho la Cancillería

El Fondo Rotatorio presentó un balance ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca defendiendo la continuidad del servicio y reportando más de 635.000 documentos expedidos en lo que va de 2026.

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La Cancillería de Colombia, a través de su apoderada Alexandra Quintero Fajardo, radicó un memorial informativo ante el despacho del magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón para dar un parte de tranquilidad sobre la prestación del servicio de pasaportes.

Según el documento, el proceso de transición hacia el nuevo modelo operativo se desarrolla con “absoluta normalidad” y sin que existan riesgos tras la terminación del contrato con el anterior operador.

Para sustentar su posición, el Ministerio aportó datos oficiales que certifican la expedición de 635.530 pasaportes entre el 1 de enero y el 27 de abril de 2026. Enero: 166.536; febrero: 165.234; marzo: 160.921; abril (corte al día 27): 142.839.

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Asimismo, la entidad certificó que el sistema de conectividad se encuentra plenamente operativo en 12 gobernaciones, incluyendo zonas críticas como Nariño, San Andrés, Chocó, La Guajira y Amazonas.

A nivel internacional, según la Cancillería, se reporta normalidad en consulados estratégicos como Barcelona, Valencia (España), Brasilia y Los Ángeles.

El memorial responde a la acción popular interpuesta por el abogado Nicolás Dupont Bernal, quien busca tumbar el acuerdo firmado con Portugal, argumentando que el proyecto para la producción y personalización de pasaportes excluyó al sector privado mediante un convenio interadministrativo entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia.

La defensa del Fondo Rotatorio sostiene que la admisión de esta demanda ha sido “ilegal” bajo el argumento de que no existe un “perjuicio irremediable” que justifique la intervención del tribunal.

La Cancillería enfatizó que la Imprenta Nacional de Colombia está realizando el proceso de personalización de los documentos de forma regular y “sin incidente alguno”.

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Bajo esta premisa, solicitaron al magistrado respetar el límite de competencias, insistiendo en que el servicio esencial está plenamente garantizado y que los derechos colectivos de los ciudadanos no se encuentran amenazados .

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