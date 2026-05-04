Exclusivo | Así el Gobierno habría inflado cifras de expedición de pasaportes para justificar su modelo

El abogado Nicolás Dupont Bernal, quien mantiene demandada a la Cancillería y la Imprenta Nacional, presentó una fuerte réplica ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca calificando como una “falsedad material relevante” la información suministrada por el Gobierno sobre la supuesta normalidad en la expedición de pasaportes.

Los principales cuestionamientos del abogado, según conoció en primia EL COLOMBIANO, se centran en una posible atribución errónea de las cifras de operatividad de los pasaportes.

Dupont Bernal sostiene que el reporte de 635.530 pasaportes expedidos en el primer cuatrimestre de 2026, como lo dio a conocer la Cancillería ante el Tribunal, “no es un logro del nuevo modelo, sino el resultado del contrato 535 de 2025”, el cual estuvo plenamente vigente hasta el 30 de abril de 2026 con Thomas Greg & Son.

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Según el jurista, usar estos datos para validar el nuevo esquema con la Imprenta Nacional puede “inducir al error” al magistrado que lleva el proceso, en este caso Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

“Las afirmaciones contenidas en dicho memorial constituyen una falsedad material relevante para la decisión judicial”, dice el abogado en los documentos incorporados al proceso ante dicho despacho.

Además, el demandante señala a la Cancillería de “violar el deber de lealtad y buena fe consagrado en los artículos 78 y 79 del Código General del Proceso”.

Argumenta que el Ministerio de Relaciones Exteriores presentó “hechos contrarios a la realidad a sabiendas”, con el fin de evitar la adopción de una medida cautelar que proteja los derechos colectivos.

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Para el abogado, certificar que el servicio es “ininterrumpido” basándose en el contrato, que expiró este 30 de abril pasado, “no demuestra que el nuevo contrato (CI-005-2026) sea viable o eficiente”. Considera que la defensa de la Cancillería se apoya en un supuesto fáctico ajeno al objeto del proceso.

Por lo anterior, el abogado Dupont le ha pedido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que se desestime el valor probatorio del informe de gestión presentado por el Fondo Rotatorio de la Cancillería.

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”La conducta descrita se ubica en el ámbito de la temeridad procesal por alegación de hechos contrarios a la realidad, lo que habilita y exige la adopción de medidas correctivas, entre ellas la imposición de sanciones y la eventual remisión de copias a las autoridades competentes”, dice en su escrito el jurista.

Ante los cuestionamientos planteados por el abogado, el despacho del magistrado que conoce de la demanda ya se encuentra estudiando el memorial radicado por Nicolás Dupont.