El Ministerio Público señaló que en el caso de Murillo y Sarabia, al parecer, “no estructuraron de manera eficiente y oportuna el proceso” durante el tiempo que cada uno ocupó la cartera ministerial. A ello se suma que presuntamente Murillo habría usado en forma indebida la figura de la declaratoria de urgencia manifiesta surtida en septiembre de 2024.

Además, en el caso de Saade, al parecer, se extralimitó en el ejercicio de sus funciones al haber impartido órdenes a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores para que racionalizaran la asignación de citas para la expedición de pasaportes.

Lo anterior, luego de que Sarabia denunció que Saade intervino directamente en el proceso de transición en la contratación de pasaportes sin consultarla. Según contó, el jefe de despacho convocó a su equipo para darles instrucciones contrarias a las suyas: mientras ella pedía avanzar en una prórroga del contrato con Thomas Greg que vence el 1° de septiembre, él les habría ordenado retrasar la asignación de citas para “hacer rendir” el inventario actual.

La intención del presidente Gustavo Petro ha sido no continuar el contrato con la empresa Thomas Greg & Sons, lo que produjo una serie de problemas, empezando por la suspensión del excanciller Álvaro Leyva y otros líos que han llegado hasta los tribunales.

Murillo ha explicado “con Portugal estructuramos un acuerdo técnico y financiero, con inversión directa de €35 millones, equivalentes a 40 millones de dólares, además del traspaso de significativos activos representados en infraestructura de producción de pasaportes y otros papeles de seguridad, transferencia tecnológica y producción nacional. Desde octubre de 2024 el plan está listo”.

Sin embargo, EL COLOMBIANO consultó a fuentes en la Cancillería que señalaron que lo expresado por Murillo no es cierto. Aseguran, incluso, que no hubo empalme entre Sarabia y Murillo: “Él tampoco entregó esto en su informe de gestión” y funcionarios se lo tuvieron que pedir. “Solo anexó una información dos meses después. El proceso jurídicamente ni presupuestalmente estaba listo. No hay crisis de pasaportes. No vamos a perder ninguna inversión, que igual no es inversión, porque es un acuerdo comercial con Portugal”, señaló la fuente.

