Si bien durante meses el Gobierno de Gustavo Petro insistió en que, con miras al 1 de septiembre, no prorrogaría el contrato con la unión temporal en la que tiene participación la firma Thomas Greg and Sons –lo que llevó incluso a la renuncia de la exministra Laura Sarabia –, finalmente el Ejecutivo cedió y extendió el contrato hasta el próximo 31 de marzo.

En esa línea, la canciller encargada se refirió al ruido generado en las últimas semanas alrededor de la continuidad del servicio y afirmó que no hubo “calvario ni crisis”, puesto que “ningún día han faltado los pasaportes. La expedición ha tenido obstáculos (...) a algunos les interesa que haya alarma social y caos”.

“Se creó una crisis que no ha existido. En 2024 se emitieron cerca de 1’150.000 pasaportes y en lo que va de 2025, de enero al 30 de julio, se han emitido 1’300.000 pasaportes y no han faltado. Este año vamos a llegar a cerca de 1’700.000 pasaportes”, explicó.

Por ello, instó a que se convoque una comisión accidental creada por el Congreso ante la crisis para que se reúna con su equipo de la Cancillería y se aborden los aspectos jurídicos del convenio.

“Estamos en un proceso en el que está garantizada la existencia de los pasaportes de aquí hasta abril de 2026, podremos tener la autonomía de personalizar los pasaportes, porque el contrato con Thomas Greg no ha permitido que el Estado tenga ni siquiera la propiedad de las máquinas o la capacidad establecida para el manejo de esta tecnología”, agregó.

No obstante, las declaraciones de la canciller no cayeron bien en el seno de la Comisión Segunda, donde se desarrolló el debate de control. La representante Luz Ayda Pastrana (Cambio Radical) alegó que Villavicencio acudió a la Comisión a “leer” y no dar explicaciones de fondo sobre la crisis.