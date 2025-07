Pasaportes: Cancillería reconoce que es “inviable” iniciar operaciones con Portugal el 1 de septiembre, ¿qué contempla el Gobierno?

El documento indica también que “a la fecha no existe un acuerdo aprobado ” en el que se precisen los términos, derechos, obligaciones y contraprestaciones. Inclusive, que tampoco “se tiene una fecha estimada para ello”.

“La Cancillería ha confirmado por escrito que no hay acuerdo firmado con Portugal, que la planta de producción nacional no está lista y que no hay presupuesto que garantice recursos para garantizar la continuidad a 2030 de la expedición de pasaportes. Están improvisando, y eso puede dejar a Colombia sin pasaportes en septiembre”, reclamó la senadora Lozano.

Finalmente, el Ministerio informó que contempla tres escenarios para darle continuidad al servicio. Uno de ellos fue justamente el que precipitó la salida de la canciller Laura Sarabia quien, vía urgencia manifiesta, buscaba suscribir un contrato con la Unión Temporal de la que forma parte Thomas Greg & Sons por entre nueve y 11 meses, “de modo que en ese tiempo se siga preparando el nuevo modelo”. Dicha alternativa fue rechazada de tajo por el presidente Gustavo Petro y derivó en la renuncia de la funcionaria.

Por otro lado, se contempla “continuar avanzando” en las gestiones para materializar la suscripción de un convenio específico entre la Imprenta Nacional de Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores-Fondo Rotatorio.

Sin embargo, se advierte que “este convenio tendría vigencia siempre y cuando la Imprenta Nacional de Colombia logre asociarse con la Casa de la Moeda de Portugal, en donde se defina un cronograma de implementación del nuevo modelo, y donde se aclaren los aspectos presupuestales y técnicos en donde la prestación del servicio no se vea desmejorada”. Al parecer, esa es la salida en la que trabaja Saade.