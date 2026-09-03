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Cancillería da parte de tranquilidad por tema de pasaportes: “No se va a interrumpir la emisión”

El canciller Omar Bula confirmó que el servicio continuará con normalidad tras la decisión del tribunal.

  • A través de una comunicación oficial, el canciller Omar Bula se pronunció tras el auto del Tribunal de Cundinamarca. Foto: Colprensa.
    A través de una comunicación oficial, el canciller Omar Bula se pronunció tras el auto del Tribunal de Cundinamarca. Foto: Colprensa.
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 5 minutos
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Tras la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender provisionalmente dos de los convenios que soportan el nuevo modelo de expedición de pasaportes (hecho por la administración de Gustavo Petro), el canciller Omar Bula presentó un parte de tranquilidad en el que aseguró que la medida no interrumpirá la expedición del documento.

El funcionario explicó que desde las primeras horas de este jueves los equipos técnico y jurídico de la Cancillería se encuentran analizando el alcance del auto judicial y preparando la respuesta institucional correspondiente.

“Queremos mandar un mensaje sobre todo de calma. No se va a interrumpir la emisión de pasaportes, la ciudadanía debe estar tranquila”, afirmó.

Bula insistió en que la prioridad del Gobierno es garantizar la continuidad del servicio y evitar afectaciones para los ciudadanos, por lo que descartó que exista la necesidad de acudir masivamente a consulados o puntos de atención por temor a una eventual suspensión.

“No hay necesidad de correr a los consulados con el temor de que un ciudadano se quede sin pasaporte. Este no es el caso y lo vamos a garantizar de manera muy transparente”, agregó.

Las declaraciones se producen luego de que el tribunal ordenara la suspensión provisional del Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025 y del CI-005 de 2026.

No obstante, la corporación judicial precisó que la medida no afecta el convenio suscrito entre la Imprenta Nacional y la Casa da Moeda de Portugal, por lo que la expedición de pasaportes no puede ser suspendida como consecuencia de esta decisión.

¿Qué halló el tribunal?

En su análisis, la corporación encontró indicios que generan incertidumbre sobre la ejecución del nuevo modelo.

Entre los elementos mencionados figuran cambios e incumplimientos en los cronogramas, información institucional contradictoria, falta de soportes verificables sobre infraestructura y personal, además de cuestionamientos relacionados con la disponibilidad presupuestal.

Según el tribunal, estos factores reflejan deficiencias en la planeación del proyecto y dificultan establecer con claridad el grado real de avance de la iniciativa.

A juicio de la corporación, la situación genera riesgos que justifican ahora la adopción de medidas preventivas mientras se resuelve el fondo del proceso.

En particular, la providencia advierte que la incertidumbre detectada podría comprometer el suministro de las libretas de pasaporte y afectar la continuidad del servicio para los ciudadanos.

Asimismo, señala posibles riesgos para el patrimonio público debido al uso de recursos estatales en un esquema cuya ejecución aún presenta cuestionamientos.

Es por esto que el tribunal ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Fondo Rotatorio de la Cancillería, a la Imprenta Nacional de Colombia y a Casa da Moeda de Portugal presentar un informe conjunto en un plazo de 20 días hábiles.

El documento deberá detallar las actividades ejecutadas, los avances alcanzados, los compromisos cumplidos, el cronograma actualizado y los soportes que permitan verificar el estado de implementación del modelo.

También se solicitó información completa sobre la cadena de producción de las libretas, incluyendo los lugares donde se fabrican y personalizan los documentos, así como la identificación de las entidades, contratistas o terceros que participan en el proceso.

En contexto: Tribunal suspendió convenios del modelo de pasaportes impulsado por Petro, ¿afecta el servicio?

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Se suspenderá la expedición de pasaportes en Colombia tras la orden del Tribunal de Cundinamarca?
No. Tanto la Cancillería como la decisión judicial confirmaron que la emisión de las libretas continuará con normalidad en todo el país y consulados.
¿Por qué la medida cautelar no frena la entrega de pasaportes a los ciudadanos?
Porque el fallo no afecta el convenio suscrito entre la Imprenta Nacional y la Casa da Moeda de Portugal, instrumento que respalda la producción actual de los documentos.
¿Cuáles convenios específicos fueron suspendidos por el tribunal?
La suspensión provisional afecta únicamente al Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025 y al CI-005 de 2026, así como a sus contratos derivados.
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