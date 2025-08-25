Pasear gatos con correa: ¿aventura o estrés?

Pese a años de acusaciones y pruebas contra Maduro por el Cartel de los Soles, Petro dice que el grupo narcocriminal venezolano “no existe”

El “Cartel de los Soles” se refiere a la organización criminal que salpica a altos funcionarios del gobierno venezolano señalados de estar implicados en el tráfico de narcóticos. Estados Unidos condenó recientemente al exjefe de Inteligencia Militar de Chávez y de Maduro por narcoterrorismo.