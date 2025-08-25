Pasear gatos con correa: ¿aventura o estrés?

3 y 4
Alta ocupación en esta área obliga al Hospital a reorganizar recursos. Se pide a pacientes acudir al servicio únicamente si es estrictamente necesario.
El “Cartel de los Soles” se refiere a la organización criminal que salpica a altos funcionarios del gobierno venezolano señalados de estar implicados en el tráfico de narcóticos. Estados Unidos condenó recientemente al exjefe de Inteligencia Militar de Chávez y de Maduro por narcoterrorismo.
La brecha salarial entre directores ejecutivos y trabajadores en las grandes corporaciones de Estados Unidos creció 12,9% en cinco años, con Starbucks en la cima.
Las compañías xAI y X, propiedad de Elon Musk, presentaron una demanda antimonopolio contra Apple y OpenAI, acusándolos de formar una alianza ilegal para frenar la competencia en inteligencia artificial.
La Contraloría advirtió sobre el riesgo de interrupción del Programa de Alimentación Escolar si no se asignan los recursos faltantes.
