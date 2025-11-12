Video | Paseo en camello: así vivió la Selección Colombia Sub 17 su día libre para conocer Doha antes de enfrentar a Francia

No todo puede ser fútbol, canchas, balones, gimnasio y entrenamientos, los integrantes de la Selección Colombia Sub 17 masculina, aprovecharon el día libre para conocer Doha, probar los sabores de su gastronomía y admirar los paseos en camellos, algo típico de la ciudad.
Los dirigidos por Fredy Hurtado y Hernando Cocho Patiño disfrutaron de una salida en la que además de distraerse, pudieron compartir con sus padres, hermanas, tías, novias y esposas que llegaron a Qatar para acompañarlos en el Mundial.