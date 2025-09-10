Arrancó la venta de entradas para el Mundial 2026: precios, fechas y todo lo que debe saber

A menos de un año de que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026, los fanáticos ya pueden intentar asegurar un lugar en la gran fiesta del fútbol. Esta edición será inédita: la primera que se juega en tres países —Estados Unidos, Canadá y México— y la más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos en 16 ciudades sede. El torneo arrancará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y cerrará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Entre tanto, ciudades como Los Ángeles, Dallas, Toronto, Miami y Guadalajara también vibrarán con el mejor fútbol del planeta. Además lea: “Terminamos en el lugar que debíamos quedar”: Néstor Lorenzo en su balance de la Eliminatoria

¿Cuándo salen a la venta las entradas?

La FIFA estableció cuatro modalidades de venta: tres por sorteo y una de venta directa. Todo el proceso se hace exclusivamente en FIFA.com/tickets, y para participar es obligatorio crear un FIFA ID, un registro gratuito que funciona como puerta de entrada a cada fase.

Comprar una entrada no garantiza el ingreso a Estados Unidos, México o Canadá. Los aficionados deben gestionar por su cuenta la visa correspondiente. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, los tiempos de espera para una cita pueden superar el año, por lo que es clave anticipar el trámite.

Primera fase: Visa Presale Draw (Sorteo de Preventa Visa)

Registro: del 10 de septiembre de 2025 (11:00 a. m. ET / 10:00 a. m. hora Colombia) hasta el 19 de septiembre. -Requisito: tener tarjeta Visa. -Notificación a seleccionados: desde el 29 de septiembre. -Compra: desde el 1 de octubre, en la franja horaria asignada. Estar seleccionado no garantiza boleto: la compra depende de disponibilidad y rapidez en el acceso.

Segunda fase: Early Ticket Draw (Sorteo Anticipado)

-Registro: del 27 al 31 de octubre de 2025. -Compra: entre mediados de noviembre y principios de diciembre. -Funciona igual que la preventa Visa, pero sin requisito de tarjeta.

Tercera fase: Random Selection Draw (Sorteo con partidos definidos)

-Inicio: tras el sorteo oficial del Mundial, el 5 de diciembre de 2025 en Washington D. C. -Particularidad: ya se podrán escoger partidos específicos porque los grupos y sedes estarán definidos.

Cuarta fase: Venta directa (First-Come, First-Served)

-Cuándo: durante 2026, antes del inicio del torneo. -Modalidad: compra inmediata hasta agotar existencias, sin sorteo.

La FIFA insiste en que solo su sitio oficial es válido para comprar. Las entradas adquiridas por fuera de los canales autorizados serán anuladas.

Precios de las entradas para el Mundial 2026

La FIFA aplicará un sistema de precios dinámicos. -Fase de grupos: entradas desde 60 dólares. -Final en Nueva Jersey: hasta 6.730 dólares. -Entradas de hospitalidad: ya disponibles en FIFA.com/hospitality, con experiencias premium y servicios adicionales.

Además de las entradas individuales, más adelante se habilitarán: -Entradas por sede: varios partidos en una misma ciudad. -Entradas por equipo: para seguir a una selección a lo largo del torneo. -Supporter tickets: espacios en tribunas para hinchas de una selección. -Conditional supporter tickets: cupos reservados si el equipo avanza a la siguiente fase.