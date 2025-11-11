“No sé qué está consumiendo, no sé qué le está pasando, pero esto es grave”: Pastrana dice que Petro “tiene un problema mental”

El expresidente Andrés Pastrana respondió este martes a los señalamientos que desde hace unos días lanzó el actual mandatario Gustavo Petro acusándolo de estar detrás de las decisiones del gobierno de Estados Unidos en su contra, esto luego de que la revista Cambio revelara una imagen del mandatario como presidiario creada con inteligencia artificial que aparece en una fotografía de la Casa Blanca. Dicha foto está adjunta en un documento titulado “La Doctrina Trump” membreteado por la oficina del senador republicano, el colombo-estadounidense Bernie Moreno, a quien Petro relaciona política y personalmente con Pastrana. El pasado domingo, en un acto de perdón del Gobierno por el exterminio de la Unión Patriótica en Santa Marta, Petro señaló a Pastrana de “pedófilo”, por su presunta aparición en la lista del fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein, además lo relacionó con la familia Moreno, de la que dijo eran sus “aliados políticos y económicos”.

“Son militantes conservadores los que están incidiendo en un señor que se llama Bernie Moreno... Es el que dice la revista que le entrega el camino para llevar preso a Petro”, aseguró, en referencia a la investigación publicada por Cambio. En otro apartado del discurso, el presidente se refirió a Alberto Moreno, hermano del senador estadounidense, a quien acusó de haber participado en actos de corrupción y lavado de activos. Siga leyendo: Benedetti vuelve a atacar a la justicia: llamó “loca, delincuente y demente” a magistrada Lombana tras allanamiento ordenado por la Corte “Mis primeros debates en el Congreso fueron contra el señor Alberto Moreno, que se robaron con sus socios el Banco del Pacífico, y después fue presidente del BID”, dijo el mandatario y agregó: “(...) ¿Y quién era el jefe político? Andrés Pastrana, presidente”. Ahí fue donde hizo referencia a la presunta relación de Pastrana con Epstein. “¿Y en qué lista aparece el señor Andrés Pastrana? No, no digo que aparece en la lista, aparece de amigo de Epstein (...) Un clan de pedófilos quiere acabar la democracia en Colombia”, sentenció.

La respuesta de Pastrana cuestionando la salud mental de Petro

El exmandatario colombiano (1998-2002) respondió este martes a los señalamientos de Petro, asegurando que no es ningún “pedófilo” que nunca tuvo relación con Epstein y, por el contrario, cuestionó la salud mental del actual jefe de Estado que según él, muestra un evidente deterioro tras sus intervenciones en público. “Es lo mismo que ocurrió en 1994 cuando Ernesto Samper trató de decirme que yo manejaba el Congreso de los Estados Unidos. Es lo mismo que está tratando de decir el presidente Petro”, aseguró el expresidente en diálogo con Blu Radio. Le puede interesar: Ghislaine Maxwell habló sobre el expresidente Andrés Pastrana en declaración sobre el caso Jeffrey Epstein: esto dijo Pastrana sostuvo que Petro “con injurias y con calumnias”, está tratando de meterse en su vida privada, un tema del que, según él, nunca ha hecho referencia para atacar al actual presidente. “Habla de una lista. Cuál lista Epstein si no existe. Esa es una lista que el Departamento de Estado no ha hecho y lo que salió en el Departamento de Estado clarísimamente demostró que yo no me había montado en ningún avión y que no había ido a ninguna isla. Que quede claro aquí, a la única isla que fui fue a la de Fidel Castro que es Cuba”, explicó.