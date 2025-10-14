Tribunal confirma la paternidad del alcalde Alejandro Char sobre hijo no reconocido

El Tribunal de Bogotá confirmó la paternidad del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, sobre Steven Castellanos Ramos, en una decisión que pone fin a un proceso de filiación que se extendió por más de tres décadas.

El Juzgado Primero de Familia del Circuito de Bogotá ordenó la modificación del registro civil del joven, quien ahora será identificado oficialmente como Steven Char Ramos, reconociendo su derecho a la identidad y cerrando un caso que permaneció bajo reserva judicial.

De acuerdo con el fallo, el juzgado estableció que Jorge Eliécer Castellanos Moreno no es el padre biológico del joven y dispuso la corrección del documento de nacimiento ante la Notaría 40 de Bogotá. La sentencia se sustentó en pruebas periciales y testimoniales que permitieron establecer la relación paterna con el mandatario barranquillero.