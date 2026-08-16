La ciencia de la vagina: investigadora conversará en Explora sobre la sexualidad en la naturaleza

La bióloga colombiana Patricia Brennan es una de las personas que más sabe de vaginas en el mundo. Suena exagerado, pero no lo es. Desde hace más de 20 años, la bogotana investiga el tema, haciendo un trabajo centrado en el conflicto sexual, es decir, en la discrepancia evolutiva entre los intereses de los machos y de las hembras sobre la reproducción. Lo ha hecho estudiando la morfología genital y los mecanismos que impulsan la diversificación genital en diferentes especies de vertebrados.

Siga leyendo: Sergio Piñeros Botero es el nuevo director de la Anla en el gobierno de Abelardo de la Espriella

De eso, justamente hablará con la ginecóloga Marta Agudelo en el Parque Explora el viernes 21 de agosto, en una edición más de la franja Noche de ciencia para adultos. La conversación será moderada por el biólogo David Vásquez.

“Las vaginas no son, como se asumió erróneamente por décadas, simples receptáculos o tubos. Hay vaginas espiraladas y laberínticas que subvierten la idea de que solo los machos eligen”, dice una publicación de Explora.

Hay de todo. La naturaleza es diversa y el trabajo que Patricia hace con los animales nos da luces para entendernos como humanos, para asumir con más naturalidad la sexualidad, la reproducción, el placer y las relaciones.

–En mi laboratorio estudiamos todo: tiburones, serpientes, alpacas, delfines, aves y encontramos que tienen unas adaptaciones increíbles que a las hembras les permiten, digamos, tener autonomía sexual. Cuando pensamos en la naturaleza, la mayoría cree que las hembras son unos robotcitos y los machos son siempre muy agresivos. Es mentira: las hembras siempre están respondiendo, porque la evolución es un baile de dos, si uno hace una cosa, el otro tiene que responder. De esas vaginas sorprendentes que tienen una cantidad de adaptaciones increíbles es que vamos a hablar en Explora –dice Patricia en una entrevista por videollamada desde Bogotá.