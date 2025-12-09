x

Conocer el patrimonio: iniciaron los recorridos nocturnos por la Avenida La Playa en el centro de Medellín

Serán el 12 y el 16 de diciembre. Conozca más detalles.

    Visitantes al primer recorrido nocturno en la avenida La Playa guiado por Candelario, quien cuenta las historias del Centro y la Navidad. FOTO Cortesía Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
hace 36 minutos
Bajo el lema “El Centro nos une en Navidad, empezaron los recorridos guiados nocturnos por el paseo La Playa, con el fin de que la ciudadanía conozca más acerca del patrimonio histórico de lugares emblemáticos ubicados en la zona céntrica de Medellín.

El Teatro Pablo Tobón Uribe, con sus 60 años de historia, la Plaza Botero, con las 23 esculturas originales del maestro ya fallecido, el Palacio de Bellas Artes y de la Cultura, el Edificio Coltejer, y el Museo de Antioquia, son algunos de los lugares que se visitaron en el primer recorrido de la mano de Candelario, un personaje con vestimenta de soldado quien es el encargado de narrar las historias y ahondar en los detalles del Centro y la Navidad.

“La participación que tuvimos el 4 de diciembre confirma el interés de la ciudadanía en reencontrarse con su patrimonio. Por eso los invitamos a hacer parte de esta experiencia en las próximas fechas: 12 y 16 de diciembre, para caminar juntos, encender esa luz simbólica por el Centro y seguir aportando a su transformación, su cuidado y a su apropiación colectiva”, dijo Juliana Coral, gerente del Centro y Territorios Estratégicos.

Por su parte, Amparo Henao, una de las visitantes, señaló que “Volver al Centro es volver a lo que siempre ha sido parte de nuestra historia, es quitar el miedo de que el Centro es inseguridad. Se ha creado la cultura de poder estar aquí, convivir, disfrutar y mostrar una parte linda de la ciudad”.

Como medida complementaria a estos recorridos nocturnos, desde el Puesto de Mando Unificado establecido en la avenida La Playa, se realizan actividades de aseo y ornato para mejorar las condiciones del espacio público, además de procesos de atención a habitantes de calle.

Si usted está interesado en participar, la convocatoria inicia a partir de las 6:30 p.m. en el Centro de Medellín y no se requiere inscripción previa.

