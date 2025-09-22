Video | El emotivo reencuentro entre patrullero herido y el perro Telmo tras ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia

El patrullero Diego Herrera llegó en silla de ruedas, con una mano vendada, vestido de civil. Telmo bajó de la aeronave y caminó en sus cuatro patas por la pista del Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), en Bogotá. Al principio, el perro parecía desubicado, pero cuando escuchó la voz del que fue su compañero de antiexplosivos lo saludó con lametazos.
Telmo movía la cola y lamía; Diego lloraba y lo acariciaba y le entregaba el juguete rojo. Les hicieron un camino de honor, entre aplausos de policías. Así fue el emotivo reencuentro que tuvo lugar hace unos días entre el patrullero y el perro que se habían visto por última vez el pasado 21 de agosto, en la vereda Los Toros, de Amalfi, Nordeste antioqueño, tras el ataque al helicóptero donde iba un grupo de Policía Antiexplosivos y en el que fallecieron 13 uniformados.